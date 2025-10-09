Под Волгоградом пожар в Волго-Ахтубинской пойме охватил 200 га





В Среднеахтубинском районе Волгоградской области спасатели пока не могут остановить череду крупных ландшафтных пожаров. 9 октября уже третий очаг, сообщение о котором пришло спасателям в 15:07, к 17:30 охватил колоссальную территорию в 200 га.

- На данный момент площадь пожара составляет 200 га. Группировка увеличена, дополнительно техника направлена. Действия по тушению продолжаются, осложняет сильная ветровая нагрузка. На данный момент 8 единиц техники, 29 человек личного состава. Сил и средств достаточно. Угрозы населённым пунктам на данный момент нет. К тушению привлечены силы и средства МЧС России, противопожарной службы субъекта, Среднеахтубинского лесничества, - подчеркнули в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.

В настоящее время пожар бушует в районе хуторов Тумак и Ямы. Очевидцы сообщают, что из соображений безопасности специалисты перекрыли дороги, ведущие к данным населённым пунктам.

Напомним, череда возгораний началась здесь 8 октября у хутора Тумак и СНТ «Успех». Первое сообщение поступило в МЧС России в 14:55. На тот момент пламенем была объята сухая растительность на площади в 1 га. К 15:00 огонь охватил уже 20 га, а к 21:00 – 50 га. Спасатели отчитались о ликвидации возгорания 9 октября в 1:34. Спустя несколько часов горение возобновилось. В 14:41 было объявлено о ликвидации открытого горения уже второго пожара на площади в 14 га. Однако стихия практически сразу вновь дала о себе знать. Все три возгорания происходят в одном и том же участке Волго-Ахтубинской поймы.

Фото: жители хутора Тумак