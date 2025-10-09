«Ветер гонит к хутору»: под Волгоградом засняли жуткий пожар, бушующий в Волго-Ахтубинской пойме





9 октября очевидцы засняли на видео крупный ландшафтный пожар, с утра бушующий в Волго-Ахтубинской пойме. По информации местных жителей, несмотря на официальную информацию о ликвидации возгорания, стена огня продолжает уверенное шествие по заболоченной территории. Апокалиптические виды очевидцы засняли на видео.





- Не знаю, кто что у нас потушил, но горит прямо здесь и сейчас. Пламя продвигается всё дальше и дальше. Постепенно подходит к хутору. Ветер гонит его сюда. Это тот же пожар, что и утром. Примерно в 14:00 появился маленький дымок, после чего пламя вновь раздуло, - рассказал журналистам очевидец.

В ГУ МЧС России по Волгоградской области на редакционный запрос уточнили, что возгорание действительно есть, но, по данным спасателей, оно не имеет ничего общего с утренним, о ликвидации которого ранее было объявлено.

- В 15:07 поступил другой вызов. В х. Тумак, х. Ямы горит камыш, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Отметим, ликвидировать череду возгораний в Волго-Ахтубинской пойме специалистам не удаётся уже вторые сутки. Первое сообщение было зарегистрировано в 14:55 8 октября. На тот момент пламенем была объята сухая растительность на площади в 1 га. К 15:00 огонь охватил уже 20 га, а к 21:00 – 50 га. Спасатели отчитались о ликвидации возгорания 9 октября в 1:34. Спустя несколько часов горение возобновилось. В 14:41 было вновь объявлено о ликвидации открытого горения уже второго пожара на площади в 14 га. Однако стихия практически сразу вновь дала о себе знать. Все три возгорания происходят на одном и том же участке Волго-Ахтубинской поймы.

Фото и видео: жители хутора Тумак