«Это событие мирового уровня»: в Волгограде реставраторы представили царский котел Атиллы

Общество 09.10.2025 13:55
9 октября в Волгоградском областном краеведческом музее состоялась торжественная церемония открытия обновлённой экспозиции «Золотая кладовая. Тайны древних степей». Выставочный фонд пополнил уникальный гуннский царский котел возрастом 1,5 тыс. лет, предположительно принадлежащий вождю Атилле. Одним из первых после реставрации экспонат смог увидеть губернатор Андрей Бочаров.

- Сегодня в Волгограде состоялось по-настоящему историческое событие мирового уровня. Впервые в мировой истории в экспозиции Волгоградского краеведческого музея на всеобщее обозрение представлен уникальный артефакт IV-V веков нашей эры – самый большой в мире царский котёл великих гуннов, являющийся символом власти того времени. Гуннский царский котёл является не просто свидетелем, очевидцем тех событий, но и непосредственным участником событий, определивших историю того периода, - подчеркнул глава региона.


Царский котёл имеет размеры вполне под стать своему названию. Его высота: 116 см, диаметр 62,5 см. Предмет быта гуннов нашли на берегу Цимлянского водохранилища в 2015 году. Он был разбит. Археологи смогли отыскать 197 его фрагментов.

Возраст экспоната около 1,5 тыс. лет. Он связан с одним из малоизученных этапов древней истории волгоградской земли. По данным специалистов, на всём континенте найдено всего 24 подобных экземпляра. Из-за особой ценности в 2024 году было принято решение о его реставрации.

Общаясь с представителями краеведческого и археологического сообществ, глава региона подчеркнул, что изучение и сохранение древней истории нашей земли – важнейшая задача. Именно для её выполнения по поручению Андрея Бочарова в регионе был образован Историко-археологический центр Волгоградской области.

- Мы должны сформировать отдельную программу, которая будет рассчитана не на один год, а минимум на 10, чтобы те, кто занимается археологией, кому она интересна, могли приехать сюда и заниматься серьезно этой работой на территории Волгоградской области, - подытожил губернатор.

Фото: администрация Волгоградской области

