



В Волгограде гандболистки «Динамо-Синары» уверенно обыграли дебютанта женской Суперлиги «Уфу-Алису» со счётом 39:28. Бело-голубые одержали вторую победу в текущем сезоне. Подробности встречи – в репортаже ИА «Высота 102».





К отчётному поединку динамовки подошли с двумя очками в активе по итогам четырех проведённых встреч. Подопечные Евгения Дмитриева после домашней победы над «Лучом» в стартовом туре уступили «Черноморочке», «Ростов-Дону» и ЦСКА на выезде в прошлом туре. Положение башкирского клуба было еще более тяжёлым – уфимский коллектив под руководством опытного специалиста Михаила Серёгина потерпел четыре поражения подряд. Вряд ли такой результат удивлял, учитывая, что в соперниках у «Алисы» были те же армейки и ростовчанки, а также подмосковная «Звезда» и краснодарская «Кубань».





Динамовки считались явными фаворитками вчерашнего противостояния. Волгоградским гандболисткам оставалось только лишь избежать недооценки соперника, чтобы обойтись без лишних проблем. Но все же определенные неприятности случились у хозяек уже на первой минуте. Получила повреждение Екатерина Скивко в столкновении с Меланьей Пичугиной, в прошлом сезоне выступавшей за «Динамо-Синару». Скивко потребовалась медицинская помощь. К счастью, Екатерина смогла продолжить игру, а Пичугина за нарушение правил была наказана двухминутным удалением.

Первая пятиминутка оказалась равной - 3:3. Затем более высокий класс динамовок начал сказываться. К середине тайма волгоградкам удалось провести мощный рывок - 9:0. Столь яркий отрезок во многом и предопределил достигнутую победу. При это нельзя сказать, что у гостей совсем не было моментов на данной дистанции. Однако где-то их броски достигали лишь каркаса ворот, а в некоторых моментах хозяек выручила голкипер Баскакова. К слову, Людмила успешно подменила на последнем рубеже капитана команды Марию Дувакину, которая в противостоянии с уфимками получила отдых и не площадке не появилась.





В заключительной пятиминутке тайма динамовкам удалось увеличить и без того весомый отрыв. Точные попадания Олеси Черненко, Алины Загородневой и Арины Прокофьевой помогли бело-голубым отправиться в раздевалку, безоговорочно лидируя со счётом 22:9.





Конечно, вряд ли можно было предположить, что после перерыва интрига об исходе матча возродится с новой силой. Евгений Дмитриев во второй половине дал шанс проявить себя резервисткам и перспективным молодым спортсменкам. На старте второй половины гости забросили трижды подряд (два мяча в активе Пичугиной). Но глобально ход встречи не поменялся. Несколькими сейвами отметилась Елизавета Старкова, вышедшая вместо Баскаковой.





В итоге волгоградские гандболистки довели дело до выигрыша со счетом 39:28 и прервали трехматчевую неудачную серию.

Отметим, призы лучшим игрокам матча вручал генеральный директор СК «Ротор» Андрей Кривов. В составе «Уфы-Алисы» организаторы отметили Валерию Куренкову, а в стане «Динамо-Синары» аналогичной награды удостоилась 20-летняя Ангелина Кириченко, забросившая пять мячей.

Евгений Дмитриев прокомментировал итоги матча и предстоящие поединки.

– Готовились, как всегда, – как к любому сопернику серьёзно. С просмотром, анализом. Вышли в первом тайме, создали хороший задел. Потом сделали ротацию. Молодые игроки поиграли побольше. Есть ошибки, но вратари их подчистили. Следующие две игры очень серьёзные: выезд в Краснодар, куда поедем на автобусе заранее. Там всегда непросто. Потом домашняя игра со «Звездой», – заявил специалист.





Ангелина Кириченко поделилась секретом своей результативной игры.

– Не было страшно, просто пыталась выполнить установку тренера. Ни о чём не думала, всё лишнее выбросила из головы. Поэтому бояться времени не было. Да, действовала сегодня не на своей позиции – в роли разыгрывающего. Главное, что дают играть. Так нас учили в волгоградской гандбольной школе. Где выпускают, там и должна играть. Что касается матча, старшие девочки сделали задел. Спасибо им, что дали возможность молодым поиграть. Наш наставник остался доволен. Следующие три игры очень важные. Будем настраиваться. Надо брать очки, – заявила гандболистка «Динамо-Синары».





В следующем матче волгоградская команда сыграет на выезде с «Кубанью». И это будет уже куда более непростое противостояние для подопечных Дмитриева. Кубанки явно настроены взять реванш за поражение в серии за пятое место в Суперлиге 2024/25.





«Динамо-Синара» (Волгоград) - «Уфа-Алиса» 39:28 (22:9).

8 октября, Волгоград, «Динамо Арена».

Судьи: Вадим Ковалев, Игорь Орешин. Делегат: Стелла Вартанян.

«Динамо-Синара»: Баскакова (8/16=50%), Старкова (9/29=31%); Загороднева - 7, Прокофьева - 6 (2 мин.), Сисенова - 5, Кириченко - 5, Фёдорова - 4, Минченко - 3 (2 мин.), Кавера - 3 (2 мин.), Скивко - 2, Каменская - 2, Чуракова - 1/1, Черненко - 1 (2 мин.), Белолипецкая (2 мин.).

«Уфа-Алиса»: Пономарева (3/19=15%), Ралько (0/10=0%), Долотовских (4/17=23%); Куренкова - 7, Акентьева - 6/3, Тарасова - 4/2 (2 мин.), Сбытова - 4 (2 мин.), Мельникова - 2, Пичугина - 2 (4 мин.), Приходько - 1, Голубева - 1, Трухина - 1 (2 мин.)



















































Иван Тюгаев

Фото: Андрей Поручаев V102.RU

