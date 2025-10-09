Спорт

«Спасибо за доверие молодым»: гандболистки «Динамо-Синары» красиво обыграли «Уфу-Алису»

Спорт 09.10.2025 13:10
0
09.10.2025 13:10


В Волгограде гандболистки «Динамо-Синары» уверенно обыграли дебютанта женской Суперлиги «Уфу-Алису» со счётом 39:28. Бело-голубые одержали вторую победу в текущем сезоне. Подробности встречи – в репортаже ИА «Высота 102».


К отчётному поединку динамовки подошли с двумя очками в активе по итогам четырех проведённых встреч. Подопечные Евгения Дмитриева после домашней победы над «Лучом» в стартовом туре уступили «Черноморочке», «Ростов-Дону» и ЦСКА на выезде в прошлом туре. Положение башкирского клуба было еще более тяжёлым – уфимский коллектив под руководством опытного специалиста Михаила Серёгина потерпел четыре поражения подряд. Вряд ли такой результат удивлял, учитывая, что в соперниках у «Алисы» были те же армейки и ростовчанки, а также подмосковная «Звезда» и краснодарская «Кубань». 


Динамовки считались явными фаворитками вчерашнего противостояния. Волгоградским гандболисткам оставалось только лишь избежать недооценки соперника, чтобы обойтись без лишних проблем. Но все же определенные неприятности случились у хозяек уже на первой минуте. Получила повреждение Екатерина Скивко в столкновении с Меланьей Пичугиной, в прошлом сезоне выступавшей за «Динамо-Синару». Скивко потребовалась медицинская помощь. К счастью, Екатерина смогла продолжить игру, а Пичугина за нарушение правил была наказана двухминутным удалением.

 

Первая пятиминутка оказалась равной - 3:3. Затем более высокий класс динамовок начал сказываться. К середине тайма волгоградкам удалось провести мощный рывок - 9:0. Столь яркий отрезок во многом и предопределил достигнутую победу. При это нельзя сказать, что у гостей совсем не было моментов на данной дистанции. Однако где-то их броски достигали лишь каркаса ворот, а в некоторых моментах хозяек выручила голкипер Баскакова. К слову, Людмила успешно подменила на последнем рубеже капитана команды Марию Дувакину, которая в противостоянии с уфимками получила отдых и не площадке не появилась.


В заключительной пятиминутке тайма динамовкам удалось увеличить и без того весомый отрыв. Точные попадания Олеси Черненко, Алины Загородневой и Арины Прокофьевой помогли бело-голубым отправиться в раздевалку, безоговорочно лидируя со счётом 22:9. 


Конечно, вряд ли можно было предположить, что после перерыва интрига об исходе матча возродится с новой силой. Евгений Дмитриев во второй половине дал шанс проявить себя резервисткам и перспективным молодым спортсменкам. На старте второй половины гости забросили трижды подряд (два мяча в активе Пичугиной). Но глобально ход встречи не поменялся. Несколькими сейвами отметилась Елизавета Старкова, вышедшая вместо Баскаковой.


В итоге волгоградские гандболистки довели дело до выигрыша со счетом 39:28 и прервали трехматчевую неудачную серию.

Отметим, призы лучшим игрокам матча вручал генеральный директор СК «Ротор» Андрей Кривов. В составе «Уфы-Алисы» организаторы отметили Валерию Куренкову, а в стане «Динамо-Синары» аналогичной награды удостоилась 20-летняя Ангелина Кириченко, забросившая пять мячей.

 

Евгений Дмитриев прокомментировал итоги матча и предстоящие поединки. 

– Готовились, как всегда, – как к любому сопернику серьёзно. С просмотром, анализом. Вышли в первом тайме, создали хороший задел. Потом сделали ротацию. Молодые игроки поиграли побольше. Есть ошибки, но вратари их подчистили. Следующие две игры очень серьёзные: выезд в Краснодар, куда поедем на автобусе заранее. Там всегда непросто. Потом домашняя игра со «Звездой», – заявил специалист.

Ангелина Кириченко поделилась секретом своей результативной игры.

– Не было страшно, просто пыталась выполнить установку тренера. Ни о чём не думала, всё лишнее выбросила из головы. Поэтому бояться времени не было. Да, действовала сегодня не на своей позиции – в роли разыгрывающего. Главное, что дают играть. Так нас учили в волгоградской гандбольной школе. Где выпускают, там и должна играть. Что касается матча, старшие девочки сделали задел. Спасибо им, что дали возможность молодым поиграть. Наш наставник остался доволен. Следующие три игры очень важные. Будем настраиваться. Надо брать очки, – заявила гандболистка «Динамо-Синары».

В следующем матче волгоградская команда сыграет на выезде с «Кубанью». И это будет уже куда более непростое противостояние для подопечных Дмитриева. Кубанки явно настроены взять реванш за поражение в серии за пятое место в Суперлиге 2024/25.


«Динамо-Синара» (Волгоград) - «Уфа-Алиса» 39:28 (22:9).

8 октября, Волгоград, «Динамо Арена».
Судьи: Вадим Ковалев, Игорь Орешин. Делегат: Стелла Вартанян.
«Динамо-Синара»: Баскакова (8/16=50%), Старкова (9/29=31%); Загороднева - 7, Прокофьева - 6 (2 мин.), Сисенова - 5, Кириченко - 5, Фёдорова - 4, Минченко - 3 (2 мин.), Кавера - 3 (2 мин.), Скивко - 2, Каменская - 2, Чуракова - 1/1, Черненко - 1 (2 мин.), Белолипецкая (2 мин.).
«Уфа-Алиса»: Пономарева (3/19=15%), Ралько (0/10=0%), Долотовских (4/17=23%); Куренкова - 7, Акентьева - 6/3, Тарасова - 4/2 (2 мин.), Сбытова - 4 (2 мин.), Мельникова - 2, Пичугина - 2 (4 мин.), Приходько - 1, Голубева - 1, Трухина - 1 (2 мин.)













Иван Тюгаев

Фото: Андрей Поручаев V102.RU

Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
08.10.2025 20:24
Спорт 08.10.2025 20:24
Комментарии

0
Далее
Спорт
08.10.2025 15:52
Спорт 08.10.2025 15:52
Комментарии

0
Далее
Спорт
08.10.2025 13:46
Спорт 08.10.2025 13:46
Комментарии

0
Далее
Спорт
08.10.2025 07:33
Спорт 08.10.2025 07:33
Комментарии

0
Далее
Спорт
07.10.2025 21:02
Спорт 07.10.2025 21:02
Комментарии

0
Далее
Спорт
07.10.2025 17:35
Спорт 07.10.2025 17:35
Комментарии

0
Далее
Спорт
06.10.2025 19:03
Спорт 06.10.2025 19:03
Комментарии

0
Далее
Спорт
06.10.2025 10:05
Спорт 06.10.2025 10:05
Комментарии

0
Далее
Спорт
06.10.2025 09:50
Спорт 06.10.2025 09:50
Комментарии

0
Далее
Спорт
05.10.2025 21:00
Спорт 05.10.2025 21:00
Комментарии

0
Далее
Спорт
05.10.2025 13:55
Спорт 05.10.2025 13:55
Комментарии

0
Далее
Спорт
04.10.2025 21:10
Спорт 04.10.2025 21:10
Комментарии

0
Далее
Спорт
04.10.2025 16:54
Спорт 04.10.2025 16:54
Комментарии

0
Далее
Спорт
03.10.2025 22:12
Спорт 03.10.2025 22:12
Комментарии

0
Далее
Спорт
03.10.2025 18:36
Спорт 03.10.2025 18:36
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:25
В центре Волгограда на сутки изменят схему дорожного движенияСмотреть фотографии
15:14
В Волжском юные дропперы хранили в квартире роскошные часы и сотни тысяч наличкиСмотреть фотографииCмотреть видео
14:38
Полиция вновь собрала «урожай» мигрантов на полях под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
14:26
Полис ОМС для студентов: ответы на важные вопросы в начале учебного годаСмотреть фотографии
14:16
В Волго-Ахтубинской пойме площадь пожара увеличилась до 14 гаСмотреть фотографии
13:59
Волгоградские пенсионеры могут получить право на налоговый вычетСмотреть фотографии
13:55
«Это событие мирового уровня»: в Волгограде реставраторы представили царский котел АтиллыСмотреть фотографии
13:42
Астраханцы приступили к прокладке путей для осетров и белугиСмотреть фотографии
13:10
«Спасибо за доверие молодым»: гандболистки «Динамо-Синары» красиво обыграли «Уфу-Алису»Смотреть фотографии
12:59
В Волгограде ограничат движение фур на трое сутокСмотреть фотографии
12:57
Чемпионат по «тихой охоте» отменили в Волгоградской области из-за нехватки грибовСмотреть фотографии
12:31
Т2 и Ассоциация «Народный фермер» объединят усилия для поддержки аграриев Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:05
В Волгограде в день матча сборных транспорт перейдет на спецрежимСмотреть фотографии
12:04
Под Волгоградом пожар вновь охватил 5 га Волго-Ахтубинской поймыСмотреть фотографии
11:14
Электрички развезут болельщиков после матча сборных России и ИранаСмотреть фотографии
11:11
Под Волгоградом ликвидирован пожар на объектах ТЭК после падения БПЛАСмотреть фотографии
11:10
Не выдержало сердце: в Волгоградской области простились с 37-летним бойцом СВО с позывным «Дикий»Смотреть фотографии
10:47
Океанолог спрогнозировал затопление Ростова и Кубани к концу векаСмотреть фотографии
10:35
В Волгограде маршрутка №3С столкнулась с грузовиком на ул. ЛавровойСмотреть фотографии
10:24
Поддержим производителя Азелита!Смотреть фотографии
10:15
Иранские футболисты уже гостили в Волгограде: вспоминаем матч полувековой давностиСмотреть фотографии
09:51
В МЧС России назвали причину возгорания 50 га в Волго-Ахтубинской поймеСмотреть фотографии
09:27
Камышинский суд ограничил волгоградцам доступ к покупке анонимных сим-картСмотреть фотографии
09:00
Почти 700 соцобъектов Волгограда получают теплоСмотреть фотографии
08:48
Мясо и овощи для борща подорожали для волгоградцевСмотреть фотографии
08:31
В Волжском болельщиков развезут допавтобусы после матча России и ИранаСмотреть фотографии
08:16
4475 жителей 10 городов Волгоградской области переселят из аварийных домовСмотреть фотографии
07:56
Огненное шоу устроят в Волгограде после матча России и ИранаСмотреть фотографии
07:28
Минобороны: в Волгоградской области сбили 9 БПЛАСмотреть фотографии
07:20
Популярный АИ-92 больше всего подорожал в Волгограде за неделюСмотреть фотографии
 