В Волгограде в аквапарке «Акватория» состоялся торжественный праздник





8 октября 2025 года в Кировском районе Волгограда на территории аквапарка «Акватория» прошёл торжественный праздник, посвящённый презентации нового термобассейна, а также аттракционов, открытие которых запланировано в мае 2026 года.

Гости праздника фотографировались на фоне тематических площадках, участвовали в конкурсах и слушали живое выступление рок-музыкантов.





С поздравлениями выступили жители района, отметив, что развитие аквапарка делает жизнь горожан ярче и комфортнее, а официальные лица наградили отличившихся строителей почётными грамотами.





— Сегодня «Акватория» — это не просто место отдыха. Это новая точка притяжения для всего города и визитная туристическая карточка региона. Здесь продумано всё — от семейного досуга до активного спорта, — отметил один из гостей праздника.





Новые точки притяжения аквапарка включают в себя не только бассейн, но и благоустроенную территорию с лаунж-зонами, кафе и спа-комплексом. Особое внимание уделено качеству инфраструктуры и безопасности — от системы подогрева воды до современных систем фильтрации и освещения. Своим мнением о концепции проекта поделились жители ближайших микрорайонов ЖК «Колизей» и ЖК «Санаторный».

Галина, жительница ЖК «Колизей»:

— Мы живём в микрорайоне уже более 5 лет. В нашем маленьком городе есть всё. Своя школа, детский сад, большой «Южный Парк» с сухим фонтаном диаметром 19 метров. Впервые в городе у нас в микрорайоне была высажена и прижилась голубая ель, открыт сухой фонтан с топиарной улиткой, а в прошлом году заработал чудесный каскадный фонтан-река «Наш Петергоф».

Сегодня мы хотим сказать всем строителям большое спасибо! Теперь мы с нетерпением ждём нового купального сезона, чтобы стать первыми клиентами нового проекта!





Фото: термобассейн скоро начнет свою работу для всех жителей Волгограда

По итогам мероприятия вице-президент компании АК «ТПГ «БИС» Дмитрий Бельский сказал:

— Наша компания традиционно известна не только высоким качеством строительства, но и широкой ориентацией на потребности собственных клиентов. И в современной социально-экономической ситуации мы вновь делаем жителям Волгограда и всем гостям нашего города щедрый и своевременный подарок!

Как отметил Дмитрий Бельский, уже в начале следующего купального сезона, в мае 2026 года распахнёт свои двери аквапарк «Акватория». Гостей, помимо уже полюбившихся аттракционов, будут ждать совершенно новые точки притяжения.

— Во-первых, уникальна сама концепция проекта. Новая часть аквапарка будет расположена на площади более 21 000 квадратных метров. Во-вторых, здесь, как и в первой части проекта, будет размещено аквакафе с вкуснейшей кухней собственного производства, а также выполнено террасирование с беседками для отдыха посетителей, — поделился Дмитрий.

Новшествами проекта станут: семейный аттракцион «Мультислайд» с четырьмя желобами спуска и протяжённостью более 50 метров; горка «Камикадзе» с уклоном в 41 градус, где в режиме почти свободного полёта можно набрать скорость до 12 метров в секунду; горки «Бумеранг» и «Рафтинг» высотой 16 и 12,96 метра соответственно, где скорость разгона на специальной ватрушке превысит 50 км/ч, после чего — комфортное приводнение в специально спроектированный бассейн.

— Только представьте себе, вы мчитесь по специальной водной трассе со скоростью автомобиля, проезжающего по улицам Волгограда! И, конечно, отдельно стоит остановиться на концепции термобассейна. Вообще, идея круглогодичного подогреваемого бассейна пришла к нам не случайно. Клиенты нашей компании и жители микрорайонов «Колизей» и «Санаторный» регулярно интересовались возможностью посещать любимый аквапарк «Акватория» круглый год, — отметил Дмитрий.

Круглогодичный термобассейн размерами 30 на 10 метров с выделенной гидромассажной зоной шириной 5 метров, имеет постоянную температуру не ниже 29 градусов Цельсия. В зоне гидромассажа температура ещё выше, а высота воды всего 1 метр, это означает, что его посещение будет одинаково комфортным как для взрослых, так и для детей.

— Уже сейчас мы завершаем проект круглогодичной раздевалки для бассейна, с возможностью выхода в воду прямо из отапливаемых помещений. Потому очень скоро мы пригласим всех наших клиентов вновь! — уточняет Дмитрий Бельский.

