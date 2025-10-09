Общество

В Волгограде в аквапарке «Акватория» состоялся торжественный праздник

Общество 09.10.2025 16:43 Реклама
0
09.10.2025 16:43 Реклама


8 октября 2025 года в Кировском районе Волгограда на территории аквапарка «Акватория» прошёл торжественный праздник, посвящённый презентации нового термобассейна, а также аттракционов, открытие которых запланировано в мае 2026 года. 
Гости праздника фотографировались на фоне тематических площадках, участвовали в конкурсах и слушали живое выступление рок-музыкантов.

С поздравлениями выступили жители района, отметив, что развитие аквапарка делает жизнь горожан ярче и комфортнее, а официальные лица наградили отличившихся строителей  почётными грамотами. 

— Сегодня «Акватория» — это не просто место отдыха. Это новая точка притяжения для всего города и визитная туристическая карточка региона. Здесь продумано всё — от семейного досуга до активного спорта, — отметил один из гостей праздника.

Новые точки притяжения аквапарка включают в себя не только бассейн, но и благоустроенную территорию с лаунж-зонами, кафе и спа-комплексом. Особое внимание уделено качеству инфраструктуры и безопасности — от системы подогрева воды до современных систем фильтрации и освещения. Своим мнением о концепции проекта поделились жители ближайших микрорайонов ЖК «Колизей» и ЖК «Санаторный». 
Галина, жительница ЖК «Колизей»: 
— Мы живём в микрорайоне уже более 5 лет. В нашем маленьком городе есть всё. Своя школа, детский сад, большой «Южный Парк» с сухим фонтаном диаметром 19 метров. Впервые в городе у нас в микрорайоне была высажена и прижилась голубая ель, открыт сухой фонтан с топиарной улиткой, а в прошлом году заработал чудесный каскадный фонтан-река «Наш Петергоф». 
Сегодня мы хотим сказать всем строителям большое спасибо! Теперь мы с нетерпением ждём нового купального сезона, чтобы стать первыми клиентами нового проекта! 

Фото: термобассейн скоро начнет свою работу для всех жителей Волгограда
По итогам мероприятия вице-президент компании АК «ТПГ «БИС» Дмитрий Бельский сказал: 
— Наша компания традиционно известна не только высоким качеством строительства, но и широкой ориентацией на потребности собственных клиентов. И в современной социально-экономической ситуации мы вновь делаем жителям Волгограда и всем гостям нашего города щедрый и своевременный подарок! 
Как отметил Дмитрий Бельский, уже в начале следующего купального сезона, в мае 2026 года распахнёт свои двери аквапарк «Акватория». Гостей, помимо уже полюбившихся аттракционов, будут ждать совершенно новые точки притяжения.
— Во-первых, уникальна сама концепция проекта. Новая часть аквапарка будет расположена на площади более 21 000 квадратных метров. Во-вторых, здесь, как и в первой части проекта, будет размещено аквакафе с вкуснейшей кухней собственного производства, а также выполнено террасирование с беседками для отдыха посетителей, — поделился Дмитрий. 
Новшествами проекта станут: семейный аттракцион «Мультислайд» с четырьмя желобами спуска и протяжённостью более 50 метров; горка «Камикадзе» с уклоном в 41 градус, где в режиме почти свободного полёта можно набрать скорость до 12 метров в секунду; горки «Бумеранг» и «Рафтинг» высотой 16 и 12,96 метра соответственно, где скорость разгона на специальной ватрушке превысит 50 км/ч, после чего — комфортное приводнение в специально спроектированный бассейн. 
— Только представьте себе, вы мчитесь по специальной водной трассе со скоростью автомобиля, проезжающего по улицам Волгограда! И, конечно, отдельно стоит остановиться на концепции термобассейна. Вообще, идея круглогодичного подогреваемого бассейна пришла к нам не случайно. Клиенты нашей компании и жители микрорайонов «Колизей» и «Санаторный» регулярно интересовались возможностью посещать любимый аквапарк «Акватория» круглый год, — отметил Дмитрий. 
Круглогодичный термобассейн размерами 30 на 10 метров с выделенной гидромассажной зоной шириной 5 метров, имеет постоянную температуру не ниже 29 градусов Цельсия. В зоне гидромассажа температура ещё выше, а высота воды всего 1 метр, это означает, что его посещение будет одинаково комфортным как для взрослых, так и для детей. 
— Уже сейчас мы завершаем проект круглогодичной раздевалки для бассейна, с возможностью выхода в воду прямо из отапливаемых помещений.  Потому очень скоро мы пригласим всех наших клиентов вновь! — уточняет Дмитрий Бельский.
Новости аквапарка можно читать на сайте и в телеграм-канале
Реклама. ООО «Акватория» ИНН 3460079750, erid: F7NfYUJCUneTSy5wwWBH

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
11.10.2025 06:27
Общество 11.10.2025 06:27
Комментарии

0
Далее
Общество
11.10.2025 06:06
Общество 11.10.2025 06:06
Комментарии

0
Далее
Общество
10.10.2025 21:35
Общество 10.10.2025 21:35
Комментарии

0
Далее
Общество
10.10.2025 20:26
Общество 10.10.2025 20:26
Комментарии

0
Далее
Общество
10.10.2025 19:58
Общество 10.10.2025 19:58
Комментарии

0
Далее
Общество
10.10.2025 19:48
Общество 10.10.2025 19:48
Комментарии

0
Далее
Общество
10.10.2025 18:44
Общество 10.10.2025 18:44
Комментарии

0
Далее
Общество
10.10.2025 18:34
Общество 10.10.2025 18:34
Комментарии

0
Далее
Общество
10.10.2025 18:06
Общество 10.10.2025 18:06
Комментарии

0
Далее
Общество
10.10.2025 17:45
Общество 10.10.2025 17:45
Комментарии

0
Далее
Общество
10.10.2025 17:21
Общество 10.10.2025 17:21
Комментарии

0
Далее
Общество
10.10.2025 16:27
Общество 10.10.2025 16:27
Комментарии

0
Далее
Общество
10.10.2025 15:42
Общество 10.10.2025 15:42
Комментарии

0
Далее
Общество
10.10.2025 15:37
Общество 10.10.2025 15:37
Комментарии

0
Далее
Общество
10.10.2025 15:18
Общество 10.10.2025 15:18
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

06:27
Два московских авиарейса сняли с расписания из-за атаки БПЛА на ВолгоградСмотреть фотографии
06:06
Беспилотная опасность действовала в Волгоградской области 8 часовСмотреть фотографии
03:09
Бочаров: обломки БПЛА выбили стекла в жилых домах, школе и детсаду под ВолгоградомСмотреть фотографии
22:07
Сборная России со счетом 2:1 обыграла Иран в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
21:56
Есть два рекорда: на матч России и Ирана в Волгограде пришли 42387 зрителейСмотреть фотографии
21:35
В Волгоградской области объявили беспилотную опасность во время матча России и ИранаСмотреть фотографии
21:11
При взрыве боеприпаса под Волгоградом погибли 35-ти и 36-летний мужчиныСмотреть фотографии
20:51
СК: двое погибли от взрыва боеприпаса под ВолгоградомСмотреть фотографии
20:47
Под Волгоградом от взрыва боеприпаса пострадали трое детейСмотреть фотографии
20:32
Под Волгоградом взорвался боеприпас: есть пострадавшиеСмотреть фотографии
20:26
Группа «СерьгА» исполнила свои хиты для болельщиков в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:08
Матч России и Ирана стартовал на «Волгоград Арене»Смотреть фотографии
19:58
Болельщик от души сплясал под хит Куртурковой на «Волгоград Арене»Смотреть фотографииCмотреть видео
19:48
В Волгоград доставили чудотворную икону Божией МатериСмотреть фотографии
19:24
В России с 26 октября возобновит работу аэропорт Платов в РостовеСмотреть фотографии
18:44
Силовики со спецназом ловили на дорогах Волгограда мигрантов в автоСмотреть фотографииCмотреть видео
18:34
В ЦПКиО Волгограда выкопают 370 зеленых насаждений ради фонтанаСмотреть фотографии
18:06
Очереди выстроились на «Волгоград Арене» за два часа до матча сборных России и ИранаСмотреть фотографии
17:45
Перед матчем России и Ирана на «Волгоград Арену» запустили собакСмотреть фотографии
17:21
Чадящий завод и свалки: Экосовет с Ириной Соловьевой разбирался в проблемах ФроловоСмотреть фотографии
17:10
Под Волгоградом в ДТП с КАМАЗом разбился насмерть водитель BMWСмотреть фотографииCмотреть видео
16:27
Новым главой Елани стал директор спортшколы Юрий ГригорьевСмотреть фотографии
15:50
Сафонов в матче России и Ирана будет носить повязку с изображением «Родины-матери»Смотреть фотографии
15:42
Врачи сообщили состояние детей, пострадавших в страшной аварии в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:37
На пр. Университетском в Волгограде на час перекроют движениеСмотреть фотографии
15:18
Жителям Волгоградской области повысят прожиточный минимум в 2026 году: смотрим, кому и на сколькоСмотреть фотографии
14:30
Сломалось лезвие: неадекват набросился с ножом на водителя такси под ВолгоградомСмотреть фотографии
13:29
Матч России и Ирана в Волгограде: все о программе, транспорте и правилах доступа на стадионСмотреть фотографии
13:12
Житель Саратова пытался заживо сжечь рабочего в МКДСмотреть фотографии
13:05
«Это вредительство!»: волгоградцы после гибели женщины в ДТП требуют вырубить кусты на Первой продольнойСмотреть фотографии
 