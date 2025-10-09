Спорт

На «Волгоград Арене» прошла открытая тренировка сборной России по футболу

09.10.2025 19:13
09.10.2025 19:13


Сегодня, 9 октября, на стадионе «Волгоград Арена» прошла тренировка сборной России по футболу перед предстоящим матчем с Ираном. 

Напомним, стартовый свисток на волгоградском стадионе 10 октября прозвучит в 20:00. На крупное событие раскуплено 40 тысяч билетов. Главным судьёй матча будет рефери ФИФА Никола Дабанович. Его ассистенты – Владан Тодорович и Срджан Йованович.

В начале открытой тренировки наставник россиской сборной Валерий Карпин собрал всех игроков и произнес речь для поднятия духа футболистам. 


- После спортсмены потренировали перепасовку. Далее футболисты провели небольшую пробежку для поднятия тонуса мышц. Все это прошло под чутким руководством тренера сборной по ОФП Луиса Мартинеса. Вратари занимались отдельно со тренером голкиперов Виталием Кафановым, - сообщает спортивный корреспондент информагентства Иван Тюгаев. 

Футболисты российской сборной находятся в приподнятом настроении. 

Отметим, что СМИ допускались лишь на первые 15 минут тренировки. По ее окончании состоится официальная пресс-конференция с тренерами обеих сборных. Спортсмены Ирана протестируют поле на волгоградском стадионе сегодня, начиная с 19.30. 

Фото: Андрей Поручаев / V102.RU

