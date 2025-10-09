В Волгограде в день матча сборных транспорт перейдет на спецрежим





10 октября в Волгограде власти скорректируют режим работы общественного транспорта. Для удобства болельщиков в мэрии решили продлить работу автобусов, троллейбусов и трамваев, а также временно скорректировать некоторые маршруты.

После 18:00 интервал движения на линии СТ составит 5 минут. Последний рейс от остановки «Мамаев курган» в сторону «Ельшанки» запланирован на 23:00, в направлении к «ВГТЗ» - в 23:30, «Гимназия №14» - 23:50.

В позднее время интервал движения троллейбусов №8А, 9, 10А, 15А составит15-20 минут. По окончании матча все троллейбусы, а также 3 электробуса маршрута №15, будут поданы по мере необходимости на остановки в местах сосредоточения пассажиров.

Автобус №2 после 22:00 также будет курсировать с интервалом 15 минут от остановок «Ж/д вокзал» и «Пл. Ленина». Последние рейсы запланированы на 22:55 и 23:00. 4 автобуса будут поданы по мере необходимости на остановку «Мамаев курган» в северную часть города и 5 единиц – до Жилгородка. Последние рейсы на маршрутах «55, 88, 6 и 35 пройдут в 23:00.

Для обеспечения безопасности болельщиков транспорт будет проезжать остановку «Стадион «Волгоград-Арена».

– Для болельщиков организованы парковочные места в пешей доступности от стадиона «Волгоград Арена». Самые крупные автостоянки расположены по ул. 7-й Гвардейской, на парковке у здания Областного суда, у Волгоградской академии физической культуры со стороны ул. Крылова, у Дворца спорта и ТЦ «Стройград», – добавили в мэрии.

Кроме того, на территории Центрального, Дзержинского и Краснооктябрьского районов запрещается передвижение грузовых автомобилей, включая разрешенную массу менее 3.5 т. Действие распоряжения не распространяется на грузовые автомобили, осуществляющие перевозки: продуктов питания, лекарственных препаратов, горюче-смазочных препаратов, кислорода для медицинских и технических целей, почты и почтовых грузов и т.д.

Напомним, также в северную и южную сторону в 22:33 и 22:43 отправятся электропоезда.