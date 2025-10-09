Электрички развезут болельщиков после матча сборных России и Ирана





Три электрички привезут и развезут болельщиков в день матча сборных России и Ирана в Волгограде. Как рассказали в Приволжской железной дороге, 10 октября жители южных районов города могут добраться до стадиона на электричке №6342/6341 Шпалопропитка – Разгуляевка. Состав отправится со ст. Шпалопропитка в 17:17, прибудет на верхнюю платформу Мамаев курган в 18:20, на Разгуляевку – в 18:33.

После завершения матча болельщиков развезут еще два состава: №6339 Краснооктябрьская – Шпалопропитка отправлением со ст. Краснооктябрьская в 22:26, с нижней платформы – в 22:33, прибытием на ст. Шпалопропитка в 23:39. №6437/6438 Волгоград-1 – Волжский отправлением со ст. Волгоград-1 в 22:35, с о.п. Мамаев Курган (верхняя платформа) в 22:43, прибытием на ст. Волжский в 23:26.