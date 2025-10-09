Расследования

В Волжском юные дропперы хранили в квартире роскошные часы и сотни тысяч налички

Расследования 09.10.2025 15:14
0
09.10.2025 15:14


В городе Волжском Волгоградской области сотрудники Управления по борьбе с противоправным использованием Интернета пресекли деятельности 20-летнего и двоих 17-летних местных жителей, которые осуществляли незаконную продажу банковских карт. По информации ГУ МВД по региону, в квартире обвиняемых были обнаружены дорогие украшения и крупная сумма наличными средствами. 



По данным следствия, летом текущего года житель города-спутника разработал план по незаконному приобретению банковских карт. Для совершения замысла молодой человек привлек в работу двух несовершеннолетних. Юные подельники убеждали своих сверстников оформить карту на свое имя, а после передать полный доступ к ним. 

В результате слаженной работы следователей СК России и оперативных сотрудников полиции все фигуранты были задержаны. В ходе обыска в квартире обвиняемого были обнаружены и изъяты 120 банковских карт, денежные средства в сумме 800 тысяч рублей, а также дорогостоящие часы.

- Следственными органами СК России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении троих жителей города Волжского, двое из которых несовершеннолетние. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 187 УК РФ - приобретение и передача другому лицу из корыстной заинтересованности электронного средства платежа и доступа к нему для осуществления неправомерных операций», - добавили в региональном управлении СК. 

Фото и видео: СУ СКР по Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
09.10.2025 18:05
Расследования 09.10.2025 18:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.10.2025 16:21
Расследования 09.10.2025 16:21
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.10.2025 16:22
Расследования 08.10.2025 16:22
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.10.2025 14:47
Расследования 08.10.2025 14:47
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.10.2025 14:35
Расследования 08.10.2025 14:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.10.2025 13:23
Расследования 08.10.2025 13:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.10.2025 10:00
Расследования 08.10.2025 10:00
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.10.2025 19:31
Расследования 07.10.2025 19:31
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.10.2025 19:19
Расследования 07.10.2025 19:19
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.10.2025 12:11
Расследования 07.10.2025 12:11
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.10.2025 15:04
Расследования 06.10.2025 15:04
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.10.2025 14:23
Расследования 06.10.2025 14:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.10.2025 13:24
Расследования 06.10.2025 13:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.10.2025 12:28
Расследования 06.10.2025 12:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.10.2025 08:12
Расследования 06.10.2025 08:12
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:02
Под Волгоградом чиновник заплатит 5 тысяч за игнор проблемы ЖКХСмотреть фотографии
19:19
Военные и полиция с дронами ищут пропавшего в июне камышанинаСмотреть фотографииCмотреть видео
19:13
На «Волгоград Арене» прошла открытая тренировка сборной России по футболуСмотреть фотографии
18:43
В Волгоградской области газифицировали еще один хуторСмотреть фотографии
18:05
Лежала 3 дня в позе «звездочки»: женщина неделю умирала после избиения мужем в селе Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:52
Под Волгоградом пожар в Волго-Ахтубинской пойме охватил 200 гаСмотреть фотографии
17:28
Минцифры опровергло фейк об отключении интернета в РоссииСмотреть фотографии
17:07
На вилле в Тайланде загадочно умер глава судоходной компании из ВолгоградаСмотреть фотографии
16:59
«Ветер гонит к хутору»: под Волгоградом засняли жуткий пожар, бушующий в Волго-Ахтубинской поймеСмотреть фотографииCмотреть видео
16:47
«Придаст сил и боевого духа»: футболисты сборной России прикоснулись к героической истории СталинградаСмотреть фотографии
16:43
В Волгограде в аквапарке «Акватория» состоялся торжественный праздникСмотреть фотографии
16:21
Волгоградец получил штраф за репост в соцсетях символики АУЕ*Смотреть фотографии
16:02
Никто не поможет? Изменение системы ОМС – прогнозы и комментарииСмотреть фотографии
15:55
В Волго-Ахтубинской пойме пять часов боролись с повторным пожаромСмотреть фотографии
15:25
В центре Волгограда на сутки изменят схему дорожного движенияСмотреть фотографии
15:14
В Волжском юные дропперы хранили в квартире роскошные часы и сотни тысяч наличкиСмотреть фотографииCмотреть видео
14:38
Полиция вновь собрала «урожай» мигрантов на полях под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
14:26
Полис ОМС для студентов: ответы на важные вопросы в начале учебного годаСмотреть фотографии
14:16
В Волго-Ахтубинской пойме площадь пожара увеличилась до 14 гаСмотреть фотографии
13:59
Волгоградские пенсионеры могут получить право на налоговый вычетСмотреть фотографии
13:55
«Это событие мирового уровня»: в Волгограде реставраторы представили царский котел АтиллыСмотреть фотографии
13:42
Астраханцы приступили к прокладке путей для осетров и белугиСмотреть фотографии
13:10
«Спасибо за доверие молодым»: гандболистки «Динамо-Синары» красиво обыграли «Уфу-Алису»Смотреть фотографии
12:59
В Волгограде ограничат движение фур на трое сутокСмотреть фотографии
12:57
Чемпионат по «тихой охоте» отменили в Волгоградской области из-за нехватки грибовСмотреть фотографии
12:31
Т2 и Ассоциация «Народный фермер» объединят усилия для поддержки аграриев Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:05
В Волгограде в день матча сборных транспорт перейдет на спецрежимСмотреть фотографии
12:04
Под Волгоградом пожар вновь охватил 5 га Волго-Ахтубинской поймыСмотреть фотографии
11:14
Электрички развезут болельщиков после матча сборных России и ИранаСмотреть фотографии
11:11
Под Волгоградом ликвидирован пожар на объектах ТЭК после падения БПЛАСмотреть фотографии
 