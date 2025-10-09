В Волжском юные дропперы хранили в квартире роскошные часы и сотни тысяч налички





В городе Волжском Волгоградской области сотрудники Управления по борьбе с противоправным использованием Интернета пресекли деятельности 20-летнего и двоих 17-летних местных жителей, которые осуществляли незаконную продажу банковских карт. По информации ГУ МВД по региону, в квартире обвиняемых были обнаружены дорогие украшения и крупная сумма наличными средствами.





По данным следствия, летом текущего года житель города-спутника разработал план по незаконному приобретению банковских карт. Для совершения замысла молодой человек привлек в работу двух несовершеннолетних. Юные подельники убеждали своих сверстников оформить карту на свое имя, а после передать полный доступ к ним.

В результате слаженной работы следователей СК России и оперативных сотрудников полиции все фигуранты были задержаны. В ходе обыска в квартире обвиняемого были обнаружены и изъяты 120 банковских карт, денежные средства в сумме 800 тысяч рублей, а также дорогостоящие часы.

- Следственными органами СК России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении троих жителей города Волжского, двое из которых несовершеннолетние. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 187 УК РФ - приобретение и передача другому лицу из корыстной заинтересованности электронного средства платежа и доступа к нему для осуществления неправомерных операций», - добавили в региональном управлении СК.

Фото и видео: СУ СКР по Волгоградской области