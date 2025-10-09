Телеком 09.10.2025 12:31 Реклама
Оператор и Совет ассоциации фермеров Волгоградской области «Народный Фермер» заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Стороны планируют реализацию совместных проектов, направленных на поддержку предпринимательских инициатив, развитие сельских территорий и внедрение цифровых решений для агробизнеса.Соглашение о сотрудничестве подписали директор волгоградского филиала Т2 Евгений Брюзгин и председатель Совета ассоциации фермеров Волгоградской области «Народный фермер» Михаил Девятаев. Одним из ключевых направлений взаимодействия станет повышение операционной эффективности фермерских хозяйств за счет внедрения телеком-решений и цифровых инструментов. В рамках партнерства оператор примет участие в отраслевых мероприятиях, проводимых ассоциацией. В их числе – профильные форумы, дни открытых дверей, ярмарки вакансий и фестивали. Специалисты T2 будут делиться экспертизой и способствовать внедрению цифровых инструментов в работу фермеров. Такой формат позволит аграриям эффективнее выстраивать коммуникации и повышать конкурентоспособность на региональном рынке. Помимо экспертной поддержки, оператор подготовил для предпринимателей Волгоградской области практичные цифровые решения по оптимизации бизнес-процессов. К примеру, сервис «HR-таргет» позволит искать сотрудников без привлечения рекрутинговых агентств, используя удобные инструменты big data. С помощью продуктов для контроля транспорта и координации сотрудников компании могут планировать задачи для персонала, оптимизировать маршруты с учетом дорожной обстановки, экономить топливо и следить за безопасностью специалистов в пути. Евгений Брюзгин, директор волгоградского филиала T2: – T2 стремится не просто развивать технологии, а помогать бизнесу использовать их для решения реальных задач. Сотрудничество с Ассоциацией «Народный Фермер» – это возможность объединить наш опыт в телеком-сфере с потребностями аграриев, чтобы сделать современные инструменты частью их повседневной работы. Мы видим большой потенциал в цифровом развитии агропромышленного сектора Волгоградской области и готовы на всех этапах поддерживать местных предпринимателей. Это соглашение в полной мере отражает одну из наших стратегических задач: создавать новые возможности для бизнеса, внедрять инновации и поддерживать устойчивое развитие региона. Михаил Девятаев, председатель Совета ассоциации фермеров Волгоградской области «Народный фермер»: – Для фермеров цифровые инструменты и технологическая поддержка – это возможность более качественно развивать бизнес, экономить ресурсы и эффективнее взаимодействовать с рынком. Совместная работа с T2, как федеральной компанией с высоким уровнем экспертизы, откроет новые горизонты для аграриев: позволит внедрять современные цифровые решения в повседневную деятельность и повысить конкурентоспособность региональных фермерских хозяйств. Уверен, что наше партнерство создаст условия для устойчивого роста агросектора Волгоградской области. Ранее T2 выступила официальным партнером «Всероссийского дня поля – 2025»: масштабной экспозиции в сфере сельского хозяйства, которая проходила на территории Волгоградской области. Компания представила современные цифровые сервисы для бизнеса, а также обеспечила качественную связь для клиентов на мероприятии. Фото: Т2
Реклама. ООО «Т2 Мобайл». ИНН 7743895280 erid: 2SDnjeu4StX
