



В связи с засушливыми погодными условиями и отсутствием грибов очный формат XV областного чемпионата «Грибной охотник», запланированный на 11 октября в Волгоградской области, отменяется. Об этом сообщили в природном парке «Цимлянские пески».

Ранее, как сообщало ИА «Высота 102», в учреждении заявляли, что в этом году соревнования грибников пройдут в очно-заочном режиме на случай сохранения засухи и отсутствия дождей. Однако волгоградцы могут посоревноваться друг с другом в заочном формате, прислав видеоролики на тему сбора грибов. Заочный формат чемпионата будет проводиться с 11 по 31 октября 2025 года



Напомним, грибной чемпионат проходил ежегодно на территории Чернышковского района. Среди любителей «тихой охоты» определяли победителей в разных номинациях – на самый большой гриб, на самое большое количество собранных даров леса как в индивидуальном, так и в командных зачетах.



К слову, в прошлом году чемпионат «Грибной охотник» также отменили и все по той же причине – из-за засушливой осени, что привело к отсутствию грибов на этой территории.



