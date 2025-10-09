



Страшную трагедию, произошедшую в глубинке Волгоградской области в июле этого года, до сих пор обсуждают жители Новоаннинского района. В начале июля 36-летний мужчина до смерти забил свою 39-летнюю сожительницу. Неделю Анастасия, которую, вероятно, можно было спасти, умирала в неподвижном состоянии в своей постели. В ходе следствия убийца раскаялся и полностью признал вину, а в сентябре этого года заключил контракт с Министерством обороны. Жаловалась и хотела уехать

Александр Х. и Анастасия Т. знали друг друга чуть ли ни с детства. Они жили на территории нынешней ДНР, а в 2017 году мужчина приехал в хутор Сатаровский Новоаннинского района, где нашел работу на животноводческой ферме. Через некоторое время к другу приехала Анастасия.



Пара жила в доме, который предоставил работодатель Александра. Мужчина ходил на работу, а его сожительница сидела дома. В целом жизнь бездетной пары протекала мирно, а конфликты начинались, когда Александр с Анастасией прикладывались к алкоголю.



– Женщина жаловалась на отсутствие работы, на то, что она вынуждена сидеть целый день дома в ожидании возвращения Александра с работы. Она могла и одна выпить, а, когда мужчина приходил домой, они уже устраивали совместные посиделки, – рассказал руководитель Новоаннинского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Волгоградской области Илья Сызранцев.



В последнее время Анастасия все чаще стала заводить разговор о том, что собирается уехать из Волгоградской области в другой регион и уже там начать жизнь с чистого листа. Эти слова вызывали бешенство у сожителя женщины. Он заявлял, что никуда ее не отпустит, а в качестве аргументов начал избивать подругу.







Бил и ходил на работу

В ночь с 4 на 5 июля между сожителями снова вспыхнул конфликт. Александр начал бить Анастасию по лицу и голове кулаками. Когда женщина упала, продолжил наносить ей удары уже ногой. Удивительно, но после этого пара улеглась спать.

С 5 на 6 июля после очередного скандала избиение продолжилось, однако после этого женщина уже не поднялась. Как потом оказалось, Анастасия пролежала неподвижно, в позе «звездочки», еще два дня – 6 и 7 июля. Все это время Александр, как обычно, ходил на работу, а странный вид сожительницы, остававшейся в неподвижном состоянии, его не тревожил. Как потом он признавался в ходе следствия, – был уверен, что женщина не шевелилась, так как была пьяна (от нее пахло спиртным).





Протрезветь в переносном смысле слова убийцу заставил лишь вид испражнений под женщиной. Тут же Александр спохватился и вызвал скорую помощь. Но надо ли говорить, что драгоценное время было упущено.

Анастасию в бессознательном состоянии увезли в Новоаннинскую ЦРБ. 12 июля она была транспортирована в волгоградскую больницу №25, где 21 июля скончалась, не приходя в сознание.



Причиной смерти Анастасии стала, согласно заключению экспертов, сочетанная травма головы, брюшной полости и грудной клетки. Грубо говоря, женщину забили до смерти.







Раскаялся и попросил отправить его на СВО

По словам руководителя Новоаннинского межрайонного следственного отдела, Александр Х. полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Он также активно сотрудничал со следствием.



К слову, соседи говорили об Александре только хорошее. Они считали его отзывчивым, трудолюбивым человеком, который никогда не отказывал в помощи. Никто не мог предположить, что в его доме едва ли не каждый день происходил ад, который в конечном итоге погубил человеческую жизнь.



Однако перед судом Александр не предстанет. В сентябре 2025 года после окончания следствия и передачи обвинительного заключения прокурору мужчина подписал контракт с Минобороны, выразив желание отправиться на СВО.



