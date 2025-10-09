В Тайланде полиция расследует обстоятельства гибели 58-летнего Владимира Немцева, которого обнаружили без признаков жизни в бассейне виллы. Информацию о гибели предпринимателя ИА «Высота 102» подтвердили источники в компетентных органах. Волгоградец возглавлял крупную судоходную компанию «Плес».

Известно, что вилла, на которой отдыхал мужчина вместе с супругой, находится в южном направлении от кольцевой развязки Чалонг. Накануне Немцев отмечал свой день рождения.

- Около 10 утра тело мужчины заметила горничная, которая сообщила о случившемся жене погибшего. Женщины вдвоём достали его из бассейна и вызвали полицию, - говорится в сообщении Telegram-канала «Пхукет Новости».

Также уточняется, что тело было доставлено в морг больницы Vachira Phuket Hospital. По результатам первичного осмотра не было обнаружено признаков насильсвтенной смерти.