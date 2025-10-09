В Волгоградской области газифицировали еще один хутор





Хутор Лозной в Чернышковском районе Волгоградской области подключили к голубому топливу. В ходе торжественного мероприятия состоялся телемост с участниками XIV Петербургского международного газового форума.

Чтобы провести газ в волгоградский хутор, потребовалось построить и ввести в эксплуатацию межпоселковый газопровод протяженностью 4,77 км в комплексе с внутрипоселковыми сетями протяженностью 9,5 км. Это позволило газицифировать свыше 100 домов, которые до сих пор отапливались углем и дровами. На сегодняшний день от жителей хутора принято 42 заявки, уже ведется подключение к газу.





Одними из первых получили газ супруги Александр и Елена Мошняковы. Они воспитали двух сыновей, которые в настоящее время несут службу в зоне специальной военной операции. До подключения к газу дом отапливался с помощью дров и электроэнергии, в результате чего затраты превышали 50 тысяч рублей за отопительный сезон. С переходом на голубое семейной паре удастся знаительно сэкономить.

Отметим, что в настоящее время в Чернышковском районе газифицированы 22 населенных пункта. В настоящее время из 45 населённых пунктов, расположенных в границах Чернышковского района газифицировано 22 населённых пункта. Из 5678 индивидуальных жилых домов газ поставляется в 3437 жилых дома, что составляет 60%. В 2025 году по плану догазификации газифицировано 119 домовладений в районе.





В ближайшие 6 лет на территории Чернышковского района в рамках реализации региональной программы «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Волгоградской области на 2022-2031 годы» планируется строительство восьми межпоселковых газопроводов протяжённостью 94 км и 9 внутрипоселковых газопроводов протяжённостью 92 км, благодаря чему будут газифицированы ещё восемь населённых пунктов района Эти перемены - часть масштабной программы газификации, инициированной президентом России. Важно, что газ проводят до границы участка абсолютно бесплатно.





Волгоградская область входит в число лидеров по реализации программы догазификации. В регионе продолжается и первичное подключение населенных пунктов к голубому топливу – уровень газифицированности почти на 20% превышает среднероссийский.

Согласно поставленным губернатором Андреем Бочаровым задачам, расширяется и газомоторная инфраструктура в Волгоградской области, растет число общественного транспорта, коммунальной и сельхозтехники, работающей на экологичном газовом топливе.

Фото: администрация Волгоградской области, газета «Спутник»

Материал опубликован в рамках спецпроекта ИА «Высота 102» «Развитие Волгоградской области»