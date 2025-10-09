Общество

Военные и полиция с дронами ищут пропавшего в июне камышанина

Общество 09.10.2025 19:19
09.10.2025 19:19


В Камышинском районе Волгоградской области 9 октября полиция, военные и добровольцы вновь вышли на поиски пропавшего Александра Сулейманова. Как ранее сообщало ИА «Высота 102», мужчина бесследно исчез, покинув дом в селе Ельшанка еще 21 июня. 



– Сегодня в Камышинском районе и  Камышине проводятся масштабные поисковые мероприятия по установлению местонахождения без вести пропавшего Сулейманова Александра Анваровича, 1974 года рождения. В поисковых мероприятиях с задействованием беспилотных воздушных судов принимали участие сотрудники Межмуниципального отдела МВД России «Камышинский», военнослужащие, а также добровольцы, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. 


До сих пор поиски не увенчались успехом. Всех, кто может располагать хоть какой-то информацией о пропавшем, просят звоить в полицию по номерам: +7 (927) 536-56-96 –  сотрудник полиции, 8 (84457) 2-09-09 – дежурная часть МО МВД России «Камышинский», 102.

– Любая информация может оказаться важной для установления судьбы пропавшего, – подчеркивают полицейские. 

Фото, видео: ГУ МВД России по Волгоградской области 

