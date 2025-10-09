Расследования

Волгоградец получил штраф за репост в соцсетях символики АУЕ*

Ворошиловский районный суд Волгограда признал вину 26-летнего местного жителя в распространении изображения с символикой АУЕ* на персональной странице в социальных сетях. 

Установлено, что мужчина разместил символику и атрибутику экстремистского движения во «ВКонтакте», чем нарушил закон. По данному факту был составлен протокол об административном правонарушении.  В судебном заседании привлекаемый признал свою вину полностью. Ему назначено наказание в виде административного штрафа.

Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

*Движение АУЕ решением Верховного Суда РФ от 17.08.2020 №АКПИ20-514с признано экстремистским и запрещено на территории Российской Федерации.  Эксперты решили, что субкультура представляет угрозу жизни и здоровью граждан страны, а также обществу и государству.

