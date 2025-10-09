Не выдержало сердце: в Волгоградской области простились с 37-летним бойцом СВО с позывным «Дикий»





В Волгоградской области простились с жителем хутора Калачевский Киквидзенского района. Ярославу Дикареву было 37 лет.

По информации районной газеты «Нива», Ярослав родился в Саратове, но его детство и юность прошли в хуторе в волгоградской глубинке. По окончании Калачевской средней школы он поступил в Военный институт железнодорожных войск в Санкт-Петербурге, проходил срочную военную службу в рядах Российской Армии, затем работал в различных структурах и на разных должностях.



24 мая 2023 года Ярослав заключил контракт с Министерством обороны и добровольно ушел на СВО. Сержант Дикарев с позывным «Дикий» в составе штурмовой группы принимал непосредственное участие в боевых действиях на Херсонском направлении. В жестоком бою за населенный пункт Крынки спас жизнь товарищу — вынес его с поля боя. Сам был ранен, долго лечился и вновь стал в ряды отважных бойцов СВО.



Оборвал жизнь героя сердечный приступ. Его не стало 28 сентября 2025 года.



В хуторе Калачевский Ярослава проводили в последний путь со всеми воинскими почестями, под оружейный салют почётного караула.



Коллаж V102.RU





