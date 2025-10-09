Общество

Не выдержало сердце: в Волгоградской области простились с 37-летним бойцом СВО с позывным «Дикий»

Общество 09.10.2025 11:10
0
09.10.2025 11:10


В Волгоградской области простились с жителем хутора Калачевский Киквидзенского района. Ярославу Дикареву было 37 лет.

По информации районной газеты «Нива», Ярослав родился в Саратове, но его детство и юность прошли в хуторе в волгоградской глубинке. По окончании Калачевской средней школы он поступил в Военный институт железнодорожных войск в Санкт-Петербурге, проходил срочную военную службу в рядах Российской Армии, затем работал в различных структурах и на разных должностях.

24 мая 2023 года Ярослав заключил контракт с Министерством обороны и добровольно ушел на СВО.  Сержант Дикарев с позывным «Дикий» в составе штурмовой группы принимал непосредственное участие в боевых действиях на Херсонском направлении. В жестоком бою за населенный пункт Крынки спас жизнь товарищу — вынес его с поля боя. Сам был ранен, долго лечился и вновь стал в ряды отважных бойцов СВО.

Оборвал жизнь героя сердечный приступ. Его не стало 28 сентября 2025 года.  

В хуторе Калачевский Ярослава проводили в последний путь со всеми воинскими почестями, под оружейный салют почётного караула.

Коллаж V102.RU

Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
09.10.2025 15:55
Общество 09.10.2025 15:55
Комментарии

0
Далее
Общество
09.10.2025 14:38
Общество 09.10.2025 14:38
Комментарии

0
Далее
Общество
09.10.2025 13:55
Общество 09.10.2025 13:55
Комментарии

0
Далее
Общество
09.10.2025 12:59
Общество 09.10.2025 12:59
Комментарии

0
Далее
Общество
09.10.2025 12:57
Общество 09.10.2025 12:57
Комментарии

0
Далее
Общество
09.10.2025 12:05
Общество 09.10.2025 12:05
Комментарии

0
Далее
Общество
09.10.2025 11:14
Общество 09.10.2025 11:14
Комментарии

0
Далее
Общество
09.10.2025 10:24 Реклама
Общество 09.10.2025 10:24 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
09.10.2025 09:27
Общество 09.10.2025 09:27
Комментарии

0
Далее
Общество
09.10.2025 09:00
Общество 09.10.2025 09:00
Комментарии

0
Далее
Общество
09.10.2025 08:31
Общество 09.10.2025 08:31
Комментарии

0
Далее
Общество
09.10.2025 08:16
Общество 09.10.2025 08:16
Комментарии

0
Далее
Общество
09.10.2025 07:56
Общество 09.10.2025 07:56
Комментарии

0
Далее
Общество
09.10.2025 07:28
Общество 09.10.2025 07:28
Комментарии

0
Далее
Общество
09.10.2025 06:24
Общество 09.10.2025 06:24
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:55
В Волго-Ахтубинской пойме пять часов боролись с повторным пожаромСмотреть фотографии
15:25
В центре Волгограда на сутки изменят схему дорожного движенияСмотреть фотографии
15:14
В Волжском юные дропперы хранили в квартире роскошные часы и сотни тысяч наличкиСмотреть фотографииCмотреть видео
14:38
Полиция вновь собрала «урожай» мигрантов на полях под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
14:26
Полис ОМС для студентов: ответы на важные вопросы в начале учебного годаСмотреть фотографии
14:16
В Волго-Ахтубинской пойме площадь пожара увеличилась до 14 гаСмотреть фотографии
13:59
Волгоградские пенсионеры могут получить право на налоговый вычетСмотреть фотографии
13:55
«Это событие мирового уровня»: в Волгограде реставраторы представили царский котел АтиллыСмотреть фотографии
13:42
Астраханцы приступили к прокладке путей для осетров и белугиСмотреть фотографии
13:10
«Спасибо за доверие молодым»: гандболистки «Динамо-Синары» красиво обыграли «Уфу-Алису»Смотреть фотографии
12:59
В Волгограде ограничат движение фур на трое сутокСмотреть фотографии
12:57
Чемпионат по «тихой охоте» отменили в Волгоградской области из-за нехватки грибовСмотреть фотографии
12:31
Т2 и Ассоциация «Народный фермер» объединят усилия для поддержки аграриев Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:05
В Волгограде в день матча сборных транспорт перейдет на спецрежимСмотреть фотографии
12:04
Под Волгоградом пожар вновь охватил 5 га Волго-Ахтубинской поймыСмотреть фотографии
11:14
Электрички развезут болельщиков после матча сборных России и ИранаСмотреть фотографии
11:11
Под Волгоградом ликвидирован пожар на объектах ТЭК после падения БПЛАСмотреть фотографии
11:10
Не выдержало сердце: в Волгоградской области простились с 37-летним бойцом СВО с позывным «Дикий»Смотреть фотографии
10:47
Океанолог спрогнозировал затопление Ростова и Кубани к концу векаСмотреть фотографии
10:35
В Волгограде маршрутка №3С столкнулась с грузовиком на ул. ЛавровойСмотреть фотографии
10:24
Поддержим производителя Азелита!Смотреть фотографии
10:15
Иранские футболисты уже гостили в Волгограде: вспоминаем матч полувековой давностиСмотреть фотографии
09:51
В МЧС России назвали причину возгорания 50 га в Волго-Ахтубинской поймеСмотреть фотографии
09:27
Камышинский суд ограничил волгоградцам доступ к покупке анонимных сим-картСмотреть фотографии
09:00
Почти 700 соцобъектов Волгограда получают теплоСмотреть фотографии
08:48
Мясо и овощи для борща подорожали для волгоградцевСмотреть фотографии
08:31
В Волжском болельщиков развезут допавтобусы после матча России и ИранаСмотреть фотографии
08:16
4475 жителей 10 городов Волгоградской области переселят из аварийных домовСмотреть фотографии
07:56
Огненное шоу устроят в Волгограде после матча России и ИранаСмотреть фотографии
07:28
Минобороны: в Волгоградской области сбили 9 БПЛАСмотреть фотографии
 