Под Волгоградом ликвидирован пожар на объектах ТЭК после падения БПЛА





9 октября ближе к полудню в Котовском районе Волгоградской области специалисты завершили ликвидацию очагов возгорания, возникших после падения обломков БПЛА. Соответствующую информацию сообщили редакции в администрации региона.

- На текущий момент ликвидированы участки открытого горения на объектах ТЭК, - подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, в ночь с 8 на 9 октября Волгоградская область подверглась массированному удару украинских БПЛА. В результате нейтрализации беспилотников обломками было повреждено здание котельной, а также произошло возгорание на территории инфраструктурного объекта топливно-энергетического комплекса.

По данным Минобороны России, в атаке на регион были задействованы девять летательных аппаратов.