Происшествия

Под Волгоградом ликвидирован пожар на объектах ТЭК после падения БПЛА

Происшествия 09.10.2025 11:11
0
09.10.2025 11:11


9 октября ближе к полудню в Котовском районе Волгоградской области специалисты завершили ликвидацию очагов возгорания, возникших после падения обломков БПЛА. Соответствующую информацию сообщили редакции в администрации региона.

- На текущий момент ликвидированы участки открытого горения на объектах ТЭК, - подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, в ночь с 8 на 9 октября Волгоградская область подверглась массированному удару украинских БПЛА. В результате нейтрализации беспилотников обломками было повреждено здание котельной, а также произошло возгорание на территории инфраструктурного объекта топливно-энергетического комплекса.

По данным Минобороны России, в атаке на регион были задействованы девять летательных аппаратов.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
09.10.2025 14:16
Происшествия 09.10.2025 14:16
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.10.2025 12:04
Происшествия 09.10.2025 12:04
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.10.2025 10:35
Происшествия 09.10.2025 10:35
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.10.2025 09:51
Происшествия 09.10.2025 09:51
Комментарии

0
Далее
Происшествия
09.10.2025 05:48
Происшествия 09.10.2025 05:48
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.10.2025 22:28
Происшествия 08.10.2025 22:28
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.10.2025 19:05
Происшествия 08.10.2025 19:05
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.10.2025 17:18
Происшествия 08.10.2025 17:18
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.10.2025 17:13
Происшествия 08.10.2025 17:13
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.10.2025 15:38
Происшествия 08.10.2025 15:38
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.10.2025 10:51
Происшествия 08.10.2025 10:51
Комментарии

0
Далее
Происшествия
08.10.2025 07:53
Происшествия 08.10.2025 07:53
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.10.2025 22:05
Происшествия 07.10.2025 22:05
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.10.2025 20:18
Происшествия 07.10.2025 20:18
Комментарии

0
Далее
Происшествия
07.10.2025 16:34
Происшествия 07.10.2025 16:34
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:55
В Волго-Ахтубинской пойме пять часов боролись с повторным пожаромСмотреть фотографии
15:25
В центре Волгограда на сутки изменят схему дорожного движенияСмотреть фотографии
15:14
В Волжском юные дропперы хранили в квартире роскошные часы и сотни тысяч наличкиСмотреть фотографииCмотреть видео
14:38
Полиция вновь собрала «урожай» мигрантов на полях под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
14:26
Полис ОМС для студентов: ответы на важные вопросы в начале учебного годаСмотреть фотографии
14:16
В Волго-Ахтубинской пойме площадь пожара увеличилась до 14 гаСмотреть фотографии
13:59
Волгоградские пенсионеры могут получить право на налоговый вычетСмотреть фотографии
13:55
«Это событие мирового уровня»: в Волгограде реставраторы представили царский котел АтиллыСмотреть фотографии
13:42
Астраханцы приступили к прокладке путей для осетров и белугиСмотреть фотографии
13:10
«Спасибо за доверие молодым»: гандболистки «Динамо-Синары» красиво обыграли «Уфу-Алису»Смотреть фотографии
12:59
В Волгограде ограничат движение фур на трое сутокСмотреть фотографии
12:57
Чемпионат по «тихой охоте» отменили в Волгоградской области из-за нехватки грибовСмотреть фотографии
12:31
Т2 и Ассоциация «Народный фермер» объединят усилия для поддержки аграриев Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:05
В Волгограде в день матча сборных транспорт перейдет на спецрежимСмотреть фотографии
12:04
Под Волгоградом пожар вновь охватил 5 га Волго-Ахтубинской поймыСмотреть фотографии
11:14
Электрички развезут болельщиков после матча сборных России и ИранаСмотреть фотографии
11:11
Под Волгоградом ликвидирован пожар на объектах ТЭК после падения БПЛАСмотреть фотографии
11:10
Не выдержало сердце: в Волгоградской области простились с 37-летним бойцом СВО с позывным «Дикий»Смотреть фотографии
10:47
Океанолог спрогнозировал затопление Ростова и Кубани к концу векаСмотреть фотографии
10:35
В Волгограде маршрутка №3С столкнулась с грузовиком на ул. ЛавровойСмотреть фотографии
10:24
Поддержим производителя Азелита!Смотреть фотографии
10:15
Иранские футболисты уже гостили в Волгограде: вспоминаем матч полувековой давностиСмотреть фотографии
09:51
В МЧС России назвали причину возгорания 50 га в Волго-Ахтубинской поймеСмотреть фотографии
09:27
Камышинский суд ограничил волгоградцам доступ к покупке анонимных сим-картСмотреть фотографии
09:00
Почти 700 соцобъектов Волгограда получают теплоСмотреть фотографии
08:48
Мясо и овощи для борща подорожали для волгоградцевСмотреть фотографии
08:31
В Волжском болельщиков развезут допавтобусы после матча России и ИранаСмотреть фотографии
08:16
4475 жителей 10 городов Волгоградской области переселят из аварийных домовСмотреть фотографии
07:56
Огненное шоу устроят в Волгограде после матча России и ИранаСмотреть фотографии
07:28
Минобороны: в Волгоградской области сбили 9 БПЛАСмотреть фотографии
 