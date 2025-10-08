Спорт

«Волгоград – супер»: сборная России прибыла в город-герой

08.10.2025
08.10.2025


Вечером 8 октября в Волгоград прибыла сборная России по футболу. Спортсмены вместе с тренерским составом заселились в гостиницу «Волгоград», перед этим пообщавшись с журналистами и фанатами.



- Настрой боевой, как это и должно быть. Волгоград – супер. Ожидаю интересную игру и нашу победу. Я не прорицатель, но победа в три очка – самое оптимальное, - поделился полузащитник сборной России Алексей Миранчук. – Очень приятно, что все билеты раскуплены и люди придут поддержать нас. Со своей стороны сделаем всё, чтобы создать отличную спортивную атмосферу.

В свою очередь главный тренер сборной России Валерий Карпин также поделился с журналистами ожиданиями от предстоящего матча.

- Готовимся к интересной игре. Волгоград принимает нас хорошо, как и в прошлый раз. Радует, что вновь игроков встретит полный стадион. Задача стоит одна – выиграть. Многих иранских футболистов знаем не понаслышке, так как они играют в Чемпионате России. В прошлый раз мы играли в Волгограде с Кубой. Не скажу, что матч был сложным. Сборная Ирана в этом плане менее комфортный противник, - подчеркнул наставник.

Отметим, игра России и Ирана состоится на «Волгоград Арене» 10 октября в 20:00. Главным судьёй матча будет рефери ФИФА Никола Дабанович. Его ассистенты – Владан Тодорович и Срджан Йованович.

