Почти 700 соцобъектов Волгограда получают тепло

Соцобъекты в Волгограде начали получать тепло. По информации «Концессий теплоснабжения», на утро 9 октября отапливаются 253 детских сада, 193 медицинских и 235 учебных заведений, в частности, школы, вузы, ссузы. Отопление начинает поступать и в жилые дома.

Напомним, в Волгограде поэтапный запуск системы отопления стартовал с 6 октября и продлится по 13 октября.



Тепло потребителям в Волгограде подается поэтапно - от объектов социальной сферы к жилым домам и предприятиям. Это необходимо для предотвращения технических нарушений и борьбы с завоздушиванием системы.



В Волгограде работает круглосуточный Единый диспетчерский центр по вопросам ЖКХ. Для удобства горожан в меню ЕДЦ сделали «горячую кнопку». Позвонив по телефону ЕДЦ 8 (8442) 333-134 и далее нажав кнопку 1, можно задать вопрос об отоплении.



Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!