4475 жителей 10 городов Волгоградской области переселят из аварийных домов





В Волгоградской области приняли новую программу переселения граждан из аварийного жилья. Согласно документу, за период с 2025 по 2027 годы планируется обеспечить новым жильем 4475 человек, проживающих в 62-х аварийных домах в нескольких муниципалитетах региона.

В частности, новоселье в ближайшее время отпразднуют жители старых домов в Волгограде, Волжском, Камышине, Михайловке, Городище, Жирновске, Калаче-на-Дону, Средней Ахтубе, Суровикино, Палласовке.



На реализацию программы предусмотрено около 5,8 миллиардов рублей. Финансирование будет осуществляться за счет областного и местных бюджетов, а также публично-правовой компании «Фонд развития территорий».



В программу включены дома, признанные аварийными после 1 января 2017 года.











Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!