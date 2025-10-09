Общество

4475 жителей 10 городов Волгоградской области переселят из аварийных домов

09.10.2025
0
09.10.2025


В Волгоградской области приняли новую программу переселения граждан из аварийного жилья. Согласно документу, за период с 2025 по 2027 годы планируется обеспечить новым жильем 4475 человек, проживающих в 62-х аварийных домах в нескольких муниципалитетах региона.

В частности, новоселье в ближайшее время отпразднуют жители старых домов в Волгограде,  Волжском, Камышине, Михайловке, Городище, Жирновске, Калаче-на-Дону, Средней Ахтубе, Суровикино, Палласовке.

На реализацию программы предусмотрено около 5,8 миллиардов рублей. Финансирование будет осуществляться за счет областного и местных бюджетов, а также публично-правовой компании «Фонд развития территорий».

В программу включены дома, признанные аварийными после 1 января 2017 года.



Лента новостей

11:11
Под Волгоградом ликвидировано открытое горение на объекте ТЭК после падения БПЛАСмотреть фотографии
11:10
Не выдержало сердце: в Волгоградской области простились с 37-летним бойцом СВО с позывным «Дикий»Смотреть фотографии
10:47
Океанолог спрогнозировал затопление Ростова и Кубани к концу векаСмотреть фотографии
10:35
В Волгограде маршрутка №3С столкнулась с грузовиком на ул. ЛавровойСмотреть фотографии
10:24
Поддержим производителя Азелита!Смотреть фотографии
10:15
Иранские футболисты уже гостили в Волгограде: вспоминаем матч полувековой давностиСмотреть фотографии
09:51
В МЧС России назвали причину возгорания 50 га в Волго-Ахтубинской поймеСмотреть фотографии
09:27
Камышинский суд ограничил волгоградцам доступ к покупке анонимных сим-картСмотреть фотографии
09:00
Почти 700 соцобъектов Волгограда получают теплоСмотреть фотографии
08:48
Мясо и овощи для борща подорожали для волгоградцевСмотреть фотографии
08:31
В Волжском болельщиков развезут допавтобусы после матча России и ИранаСмотреть фотографии
08:16
4475 жителей 10 городов Волгоградской области переселят из аварийных домовСмотреть фотографии
07:56
Огненное шоу устроят в Волгограде после матча России и ИранаСмотреть фотографии
07:28
Минобороны: в Волгоградской области сбили 9 БПЛАСмотреть фотографии
07:20
Популярный АИ-92 больше всего подорожал в Волгограде за неделюСмотреть фотографии
06:24
Беспилотная опасность длилась в Волгоградской области 6 часовСмотреть фотографии
06:05
Закрытие аэропорта отодвинуло отпуск волгоградцев в АнтальеСмотреть фотографии
05:48
Бочаров: обломки БПЛА вызвали пожар на объектах ТЭК в Котовском районеСмотреть фотографии
22:28
Пожар в Волго-Ахтубинской пойме охватил 50 гаСмотреть фотографии
21:11
В Волгоградской области бензин и дизель ушли в отрывСмотреть фотографии
20:24
«Волгоград – супер»: сборная России прибыла в город-геройСмотреть фотографииCмотреть видео
20:17
«Уходит корнями в века»: в Волгограде эксперты обсудили стратегическое партнёрство России и ИранаСмотреть фотографии
19:05
В Волгограде Hyundai влетел в маршрутку №260 на пр. ЛенинаСмотреть фотографииCмотреть видео
17:50
Аэропорт опубликовал видео встречи футболистов Ирана в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
17:18
Волгоград заволакивает дымом ландшафтного пожараСмотреть фотографииCмотреть видео
17:13
В Волго-Ахтубинской пойме ветер раздул пожар до 20 гектаровСмотреть фотографииCмотреть видео
16:29
Отказ судьи Кузнецова выносить приговор Ивану Гелю облсуд признал незаконнымСмотреть фотографии
16:22
Волгоградка размозжила мужу голову топоромСмотреть фотографии
16:10
Самолет со сборной Ирана прибыл в ВолгоградСмотреть фотографии
16:09
В Волгограде более 500 соцобъектов подключили к теплуСмотреть фотографии
 