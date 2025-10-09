Общество

Поддержим производителя Азелита!

09.10.2025
Компания GRASS, крупнейший производитель авто и бытовой химии, принимает участие в  «Рейтинге работодателей России» от hh.ru

GRASS – ведущий российский производитель профессиональной автохимии и оборудования, моющих средств для клининга, бытовой химии и косметики. Более 22 лет компания делает мир чище. Компания с оборотом 36 млрд рублей по итогам 2024г ежедневно укрепляет свои позиции на рынке. В данный момент в предприятии работает около 2800 сотрудников, которые задействованы во всех сферах производства полного цикла и функционирования компании. 


С 2018 года в компании реализуется проект GRASSFAMILY. 

— В определенный момент мы увидели, что материальная мотивация работает только в первые 2-3 месяца, дальше нужно удерживать чем-то дополнительным и чаще всего нематериальным, повышать уровень счастья наших сотрудников. Человек существо эмоциональное, мы работаем с эмоциями людей, — делится руководитель проекта GRASSFAMILY Екатерина Комлева. — Каждый раз мы задумываемся, а что важно нашим сотрудникам и вводим дополнительные мероприятия, которые повышают уровень счастья наших сотрудников. Например, в нашем офисе есть корпоративная йога, психолог, массажный кабинет и барбершоп.

Сегодня компания принимает участие в рейтинге работодателей от hh.ru. Это наиболее масштабный и авторитетный рейтинг страны с учетом лучших зарубежных практик, который представил HeadHunter.

Проголосовать за компанию GRASS  вы можете здесь. Благодаря вашему голосу позиция предприятия на HR рынке усилится, и в Волгоградской области будет больше возможностей для развития и предоставления рабочих мест населению. 

Реклама. ООО "ТД ГРАСС", ИНН 3445117986, erid: F7NfYUJCUneTSy5vRVrS

