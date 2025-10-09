В Волгограде маршрутка №3С столкнулась с грузовиком на ул. Лавровой

8 октября в Кировском районе Волгограда маршрутка № 3с попала в ДТП. Авария произошла утром у перекрёстка ул. Лавровой и ул. Абганеровская.
- В 10:15 напротив дома № 2 «А» по ул. Абганеровская произошло столкновение автомобилей «Егерь» и «Газель», — сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.
Отметим, судя по опубликованным кадрам, оба автомобиля серьёзных повреждений не получили, чего не скажешь о пассажирах микроавтобуса. По информации правоохранителей, в результате ДТП двое из них были госпитализированы в больницу.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области