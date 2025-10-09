



В Волгоградской области по требованию прокуратуры ограничили доступ к онлайн-ресурсу, который помогал гражданам анонимно регистрировать аккаунты в мессенджерах и других интернет-сервисах с использованием «одноразовых» мобильных номеров. С соответствующим иском в суд обратилась прокуратура Камышина.

- В ходе анализа содержания указанных интернет-ресурсов установлено, что в них размещены предложения о продаже активированных телефонных номеров (виртуальных сим-карт) различных неустановленных абонентов с целью использования для приватной регистрации в различных мессенджерах, социальных сетях и иных интернет-ресурсах, требующих авторизации с использованием номера телефона, - сообщили в объединённой пресс-службе судов Волгоградской области.

По данным надзорного ведомства, владельцами данного сервиса нарушалось российское законодательство, а соответствующими услугами беспрепятственно могли воспользоваться представители экстремистских и террористических организаций, а также аферисты и несовершеннолетние.

Отметим, Камышинский городской суд поддержал требования прокуратуры о запрете доступа к данному ресурсу. Решение может быть обжаловано.