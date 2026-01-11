



Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению жительницы Волгограда, сыновья которой пострадали после катания на платной горке в Кировском районе. Как уточнили в пресс-службе ведомства, после инцидента одному из детей потребовалась медицинская помощь.

Уточняется, что в этот же день на данном комплексе из-за падения указательного знака травмы получила девочка, ей потребовалось оперативное вмешательство. Отмечается, что сотрудниками комплекса инструктаж по технике безопасности не проводился, контроль за детьми не осуществлялся, первая помощь пострадавшим также не оказывалась.

В СУ СК России по Волгоградской области организована процессуальная проверка. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Волгоградской области Василию Семенову доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении.