



КСП Волгоградской области нашла многочисленные нарушения при строительстве новой поликлиники Светлоярской ЦРБ. Часть из них после проверки аудиторов удалось устранить, однако дальнейшие разбирательства с подрядчиком продолжатся в судах.

Напомним, поликлинику в рабочем поселке Светлый Яр начали строить в 2022 году. Раньше она располагалась в жилом доме, и уже давно не отвечала современным требованиям к подобным объектам. Тогда и было решено построить новую поликлинику в отдельно стоящем здании.





По итогам конкурсных процедур, включающих проектирование и непосредственно строительство объекта был выбран подрядчик – ООО «Волгтрансстрой». За период с этого времени до 2025 года затраты на возведение нового объекта здравоохранения составили 614,1 миллиона рублей, из них 390,8 млн руб. - за счет средств федерального бюджета, 223,3 млн руб. - за счет средств областного бюджета.

Однако аудиторы выяснили, что оснащение объекта по контракту на строительство осуществлялось по стоимости, рассчитанной проектировщиком, и закупалось подрядчиком напрямую у поставщиков. То есть отсутствие процедуры торгов повлекло завышение стоимости оборудования и поставку специализированного медицинского оборудования, не соответствующего сметной или проектной документации, и, соответственно, к переплате бюджетных средств.Также был установлен факт неработоспособности отдельного оборудования, некачественно выполненные работы, а часть высаженных зеленых насаждений погибла из-за отсутствия полива.Были нарушены и сроки сдачи объекта. Это произошло из-за нарушений функционирования системы вентиляции здания поликлиники, из-за чего объект здравоохранения не мог пройти лицензирование и получить заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы на осуществленные медицинской деятельности. А в штате новой поликлиники наблюдался недостаток обслуживающего персонала – уборщиков и слесарей – для обеспечения надлежащего содержания и имущества.После проверки аудиторов необходимые должности в штатном расписании поликлиники появились. Удалось запустить в работу аппарат «ПЕРИТЕСТ-300» (анализатор поля зрения) после его дооснащения. Была решена и одна из главных проблем, связанная с системой вытяжной вентиляции. Ее смонтировали в подвальном помещении за счет средств подрядчика. Благодаря этому вместо ультрафиолетовых бактерицидных облучателей были установлены фильтры тонкой очистки.В итоге после устранения нарушений были получены необходимые лицензии – по направлению инфекционных болезней в августе прошлого года, а по клинической лабораторной диагностике – лишь в конце 2025 года. Также подрядчик – ООО «Волгтрансстрой» - устранил другие недостатки, допущенные при строительстве объекта.Тем не менее ГКУ «УКС» готовит исковое заявление к подрядчику с требованием взыскания неосновательного обогащения в виде суммы завышения стоимости оборудования по контракту. Также с компании будет взыскана неустойка в размере 1,7 миллиона рублей за нарушение срока разработки проектной документации и 19,1 миллиона рублей за нарушение срока завершения строительно-монтажных работ.