Однако аудиторы выяснили, что оснащение объекта по контракту на строительство осуществлялось по стоимости, рассчитанной проектировщиком, и закупалось подрядчиком напрямую у поставщиков. То есть отсутствие процедуры торгов повлекло завышение стоимости оборудования и поставку специализированного медицинского оборудования, не соответствующего сметной или проектной документации, и, соответственно, к переплате бюджетных средств.
Также был установлен факт неработоспособности отдельного оборудования, некачественно выполненные работы, а часть высаженных зеленых насаждений погибла из-за отсутствия полива.
Были нарушены и сроки сдачи объекта. Это произошло из-за нарушений функционирования системы вентиляции здания поликлиники, из-за чего объект здравоохранения не мог пройти лицензирование и получить заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы на осуществленные медицинской деятельности. А в штате новой поликлиники наблюдался недостаток обслуживающего персонала – уборщиков и слесарей – для обеспечения надлежащего содержания и имущества.
После проверки аудиторов необходимые должности в штатном расписании поликлиники появились. Удалось запустить в работу аппарат «ПЕРИТЕСТ-300» (анализатор поля зрения) после его дооснащения. Была решена и одна из главных проблем, связанная с системой вытяжной вентиляции. Ее смонтировали в подвальном помещении за счет средств подрядчика. Благодаря этому вместо ультрафиолетовых бактерицидных облучателей были установлены фильтры тонкой очистки.
В итоге после устранения нарушений были получены необходимые лицензии – по направлению инфекционных болезней в августе прошлого года, а по клинической лабораторной диагностике – лишь в конце 2025 года. Также подрядчик – ООО «Волгтрансстрой» - устранил другие недостатки, допущенные при строительстве объекта.
Тем не менее ГКУ «УКС» готовит исковое заявление к подрядчику с требованием взыскания неосновательного обогащения в виде суммы завышения стоимости оборудования по контракту. Также с компании будет взыскана неустойка в размере 1,7 миллиона рублей за нарушение срока разработки проектной документации и 19,1 миллиона рублей за нарушение срока завершения строительно-монтажных работ.
Фото администрации Волгоградской области (архив)