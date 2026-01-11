В Волгограде 90 спецмашин чистят дороги от снега









Дорожные службы в Волгограде вышли на борьбу с выпавшим снегом. Как сообщили в пресс-службе мэрии, за очистку дорог и их обработкой противогололедными реагентами отвечают в городе 90 единиц спецтехники.





Муниципальные службы настоятельно просят водителей не оставлять личный транспорт на краю проезжей части, чтобы не создавать препятствий для работы специальной техники. В случае ухудшения погодных условий рабочие бригады будут усилены.





Напомним , сегодня, 11 января, в Волгограде и области наблюдаются обильные осадки в виде снега. Как рассказали специалисты сервиса Яндекс Погода, в ближайшие часы в регионе также начнется дождь.



