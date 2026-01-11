Общество

В Волгограде 90 спецмашин чистят дороги от снега

Общество 11.01.2026 17:03
0
11.01.2026 17:03



Дорожные службы в Волгограде вышли на борьбу с выпавшим снегом. Как сообщили в пресс-службе мэрии, за очистку дорог и их обработкой противогололедными реагентами отвечают в городе 90 единиц спецтехники. 

Муниципальные службы настоятельно просят водителей не оставлять личный транспорт на краю проезжей части, чтобы не создавать препятствий для работы специальной техники. В случае ухудшения погодных условий рабочие бригады будут усилены.

Напомним, сегодня, 11 января, в Волгограде и области наблюдаются обильные осадки в виде снега. Как рассказали специалисты сервиса Яндекс Погода, в ближайшие часы в регионе также начнется дождь. 

