«Спасибо, Петрович!» В память о Сергее Трофимове – слово редакции

Печальное известие о смерти основателя и бывшего главреда ИА «Высота 102» потрясло сотрудников информагентства, которые работали с Сергеем Петровичем Трофимовым. Глыба-человек, прошедший через горнила военных конфликтов, патриот своей страны, преданный своему долгу журналиста быть правдивым… Каким он был в жизни и работе.



Наталья Денисова, корреспондент ИА «Высота 102»:



– Работа на «Высоте 102» под его руководством была настоящей школой жизни и журналистики. Не все выдерживали этот бешеный ритм, в котором жил Сергей Петрович и, соответственно, информагентство. Случайные люди быстро отпадали, но те, кто оставался, уже не представляли свою жизнь без «Высоты…» Не знаю, как наши близкие выдержали то время – мы буквально жили в редакции и не было ничего важнее заданий Петровича, которые нужно было выполнить любой ценой. Пусть для этого приходилось форсировать речку с зажатой в одной руке видеокамерой или сидеть в «засаде» рядом со змеиным гнездом, чтобы добыть эксклюзивные кадры. Мы шутили, что после работы на «Высоте» нас всех можно было принимать в разведчики.

Многие считали его человеком жестким, но мы называли его суровым, но справедливым. За этой маской скрывался заботливый муж, отец, трогательный дед. А в тяжелые минуты он всегда приходил на помощь - если речь шла о здоровье близких сотрудников редакции или каких-то бытовых проблемах, он поднимал все свои связи. Последние годы его жизни с ним всегда была овчарка Зара, безмерно преданное ему существо, и к которой он был очень привязан. Зару мы все в шутку называли сотрудником «Высоты», ведь она каждый день приезжала с ним на работу. Так и вспоминается – уходишь с работы, а в кабинете, где сидел Сергей Петрович, все еще горит свет… Свет, который никогда не погаснет в наших душах.







Алексей Костяков, видеооператор ИА «Высота 102»:

– Сергей Петрович был строгим, но всегда справедливым руководителем. Не просто руководителем – наставником. Он стремился выполнять свою работу на высшем уровне и помогал коллективу делать то же самое. Коллеги видели в нем авторитет, ценили и уважали его неизменную позицию — писать правду, проверять факты, собирать как можно больше точек зрения.

Ирина Ильичева, заместитель главного редактора ИА «Высота 102»:

– Сергей Петрович был очень ярким человеком, глубоким и интересным собеседником с хорошим чувством юмора, заботливым и ответственным руководителем. Несмотря на его требовательность в работе, ему было не все равно на тех, кто работал под его руководством на «Высоте 102». Он интересовался жизнью каждого, помогал, если возникали какие-то трудности, мог поддержать в любой ситуации. И люди чувствовали эту заботу и пытались отвечать тем же, хотя было непросто. Скажу, что выдерживали не все. Бешеный ритм, куча задач, но, несмотря на такие «гонки», работать на «Высоте» с Сергеем Петровичем было безумно интересно.

Рабочее утро у него начиналось часов в 5-6. Мы только подтягивались в офис к 9-ти, а он уже сидел «в карауле» у компьютера. Читал сводки ТАСС, где раньше работал, просматривал новостные ленты. Либо уже проводил встречи. В офисе при Сергее Петровиче жизнь кипела. Каждый куда-то бежал, что-то делал, все были при деле и чем-то заняты.

Удивительно, но он знал день рождения каждого сотрудника. И был первым, кто поздравлял рано утром. Даже после ухода с «Высоты 102» он продолжал это делать. Сергей Петрович в последнее время присылал какие-то смешные видео, чтобы поднять настроение, приятные картинки. Последнее такое сообщение от Сергея Петровича я получила утром 30 октября.

Очень больно осознавать, что его больше нет. Даже не верится... Прощайте Сергей Петрович. Спасибо Вам за все!





Евгения Соколова, главный редактор ИА «Высота 102»:

– Из таких людей делать бы гвозди. Так говорят лишь о тех немногих, кто живет достойно, честно. По справедливости. О тех, кто помогает. Кто не юлит перед большими чинами. Именно таким был Сергей Петрович Трофимов.

«Известный журналист» – пишут сегодня о нем СМИ. Но он был больше, чем просто «известный», – он был больше этого. И это как раз то, что тянуло к нему магнитом людей, для которых журналистика – это больше, чем ремесло. Тех, для кого это образ жизни. Тех, кто в профессии не потому, что это интересно, событийно и дарит «известность». С Сергеем Петровичем оставались лишь те, у кого в сердцах постоянный «пожар», кому не страшно сказать веское слово при любых обстоятельствах. Те, кому, в принципе, есть что сказать. Фанатики? Вероятно, так. В нашей редакции часто вспоминаются истории о том, какие порой фантастические задания Петровича приходилось выполнять журналистам. Засады, многочасовые дежурства на улице в самых неприятных обывателю условиях, скрытые съемки. Все это казалось невыполнимым, тяжелым, но на деле оказывалось иначе и обязательно становилось после визы Трофимова сенсацией.

Время течет, меняются обстоятельства. Сохранять статус профессионального журналиста сегодня – в условиях понятных нам всем ограничений и информационного шума – намного сложнее, чем те же 10 лет назад. Но я могу со 100-процентной уверенностью сказать: «Мы стараемся держать марку, Сергей Петрович». А сегодня нам всем тяжело.

Александр Осипов, бывший соучредитель и главный редактор ИА «Высота 102»:

- Петрович был крепким, надежным профессионалом, очень сложным в отношениях, но уступчивым, когда принимал чужие доводы. Работать с ним было и сложно, и просто, поскольку он был трудоголиком и владел самой интересной информацией. Когда мы начинали проект ИА «Высота 102», то именно он придумал название, выделил из личных сбережений нам на разработку программного продукта сайта. Первые месяцы работы ИА «Высота 102» сложились почти трагично - Петрович пережил тяжелый инфаркт, поэтому шесть месяцев мы с Виктором Виньковым ждали его возвращения в строй. Он не жалел ни себя, ни подчиненных, потому что так привык работать. Еще со времен ТАСС он привык работать в одиночку и его график был не похож на обычный рабочий день. Впрочем, несмотря на различные противоречия и споры, нам удалось создать отличную редакцию, в которой каждый мог почувствовать себя профессионалом.







Елена Третьякова, экс-главный редактор ИА «Высота 102»:

– Сергей Петрович был безусловно ярким человеком. А уж каким главным редактором! С ним было весьма нескучно работать. Многие моменты журналистских триумфов навсегда останутся в памяти. Еще в памяти останется его любовь к собакам, фирменный смех и готовность всегда прийти на помощь.





Анна Трункина (Пархоменко), экс-журналист ИА «Высота 102»:

– С Сергеем Петровичем я знакома с 2008 года. На вчерашнюю студентку журфака эта «глыба» произвела сильное впечатление. Он казался резким, жестким и бескомпромиссным, что, конечно, поначалу пугало. Только спустя время поняла, что для начинающего журналиста встретить профессионала такого уровня на своем пути – редчайшая удача. Он был супертребовательным к коллективу, но еще больше – к себе самому. Он расстраивался как ребенок, если видел в работе журналиста даже не ошибки, а халтуру. Это его искренне, прямо до глубины души, обижало. И, кстати, Петрович был жутко ранимым человеком при всей своей внешней суровости. Он трогательно заботился о многих из нас, помогал в личных делах. Был даже сентиментальным – таким его знали самые близкие.

А еще не забуду никогда те моменты, когда он вдруг запирался в своем рабочем кабинете, окутанном сигаретным дымом, и включал музыку. Эти мелодии каждый «высотник» помнит наизусть – «Комбат-батяня» и песни времен чеченского конфликта. Та война, давно закончившаяся, продолжала жить в нем. И казалось, с годами эта ноющая боль не утихала.

В нем было много внутренних терзаний, противоречий, переживаний – порой чересчур и через край. Но таким был наш Петрович – спасибо ему за всё. И вечная память.



Татьяна Стародымова, бывший журналист ИА «Высота 102»:

– Трофимов – журналист настоящий. От Бога. Это знают не только те, кто знал его, дружил с ним, работал много лет, но и те, кто далек от этой профессии. Работа была для него образом жизни. Точность, честность, объективность, оперативность – это те главные принципы советской журналистики, которым он всегда был верен и требовал их в написании статей от других. Да, с ним было иногда очень непросто, он не позволял расслабляться ни себе, ни другим. Но его авторитет, его слово, умение убеждать коллег в своей правоте всегда побеждали. И было невероятным счастьем, когда на страницах «Высоты 102» появлялся тот или иной материал, после которого ситуация менялась в лучшую сторону. Когда читатели звонили и искренне благодарили за помощь, повторяя: «Если бы не вы, ничего бы и не было», – радость от этого испытывали не только «высотники», но и ее главный редактор. Умный, живой, с невероятной энергетикой, которой он заражал других.



Он учил нас всех любви. Любви к ближнему, потому что сам был прекрасным отцом и дедом; к абсолютно незнакомому человеку, чья проблема становилась и его проблемой. Он учил нас любви к Отечеству – без громких слов и победных реляций.

Спасибо Вам, журналист, редактор, человек Сергей Трофимов. За совместную работу. Помощь, в которой Вы никому не отказывали. За радость общения, которую Вы дарили нам много лет.