В Волгограде маршрутка № 174 врезалась в иномарку на пр. Ленина





6 ноября в Центральном районе Волгограда произошло ДТП с рейсовым микроавтобусом. Маршрутка № 174 около полудня столкнулась с иномаркой на пр. Ленина. Последствия случившегося очевидцы засняли на видео.





Судя по опубликованным кадрам, авария произошла на перекрёстке пр. Ленина и 7-й Гвардейской. Микроавтобус сначала столкнулся с легковым автомобилем, после чего вылетел на обочину у пешеходного перехода.

Отметим, по информации очевидцев, пострадавших в аварии нет. Редакция уточняет обстоятельства и последствия произошедшего в ГУ МВД России по Волгоградской области. В результате аварии движение автомобилей по ул. 7-й Гвардейской оказалось осложнено.

Фото и видео: Волгоград / t.me