Общество

В Волгоградской области простятся с бывшим директором детдома Таисией Шатравкой

Общество 06.11.2025 15:38
0
06.11.2025 15:38


Печальная новость пришла в Новоаннинский район Волгоградской области. На 84-ом году жизни скончалась Таисия Антоновна Шатравка, бывший директор детского дома. Об этом сообщили в районной газете «Авангард».

Долгие годы Таисия Антоновна посвятила работе с детьми: работала учителем в школе, а с 1 февраля 1981-го до сентября 2002 года возглавляла Новоаннинский детский дом.

Таисия Антоновна Шатравка - отличник народного просвещения СССР, Отличник народного просвещения РСФСР, лауреат Государственной премии имени Луначарского, Заслуженный учитель школы Российской Федерации.

При Таисии Антоновне районный детский дом, нынешний центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, был капитально отремонтирован: построена новая котельная, проложены новые теплокоммуникации, переоборудованы баня, прачечная, гаражные мастерские.

Она была человеком с большим сердцем, многие воспитанники попали в хорошие семьи и построили успешную жизнь.

Простятся с Таисией Антоновной завтра, 7 ноября.

Фото Новоаннинский сегодня t.me (архив)

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
06.11.2025 17:53
Общество 06.11.2025 17:53
Комментарии

0
Далее
Общество
06.11.2025 17:10
Общество 06.11.2025 17:10
Комментарии

0
Далее
Общество
06.11.2025 16:06
Общество 06.11.2025 16:06
Комментарии

0
Далее
Общество
06.11.2025 16:00
Общество 06.11.2025 16:00
Комментарии

0
Далее
Общество
06.11.2025 15:44
Общество 06.11.2025 15:44
Комментарии

0
Далее
Общество
06.11.2025 15:38
Общество 06.11.2025 15:38
Комментарии

0
Далее
Общество
06.11.2025 14:25
Общество 06.11.2025 14:25
Комментарии

0
Далее
Общество
06.11.2025 12:51
Общество 06.11.2025 12:51
Комментарии

0
Далее
Общество
06.11.2025 12:48
Общество 06.11.2025 12:48
Комментарии

0
Далее
Общество
06.11.2025 12:13
Общество 06.11.2025 12:13
Комментарии

0
Далее
Общество
06.11.2025 11:39
Общество 06.11.2025 11:39
Комментарии

0
Далее
Общество
06.11.2025 11:26
Общество 06.11.2025 11:26
Комментарии

0
Далее
Общество
06.11.2025 10:26
Общество 06.11.2025 10:26
Комментарии

0
Далее
Общество
06.11.2025 10:04
Общество 06.11.2025 10:04
Комментарии

0
Далее
Общество
06.11.2025 09:26
Общество 06.11.2025 09:26
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:53
Замминистра МВД РФ Кравченко выразил соболезнования в связи со смертью Сергея ТрофимоваСмотреть фотографии
17:41
СКР расследует атаку ВСУ на жилую высотку в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:52
В России оклады срочников предложили увеличить в три разаСмотреть фотографии
16:06
С журналистом Сергеем Трофимовым простятся в Волгограде 8 ноябряСмотреть фотографии
16:00
В Волгограде два комитета обладмина сливаются в одинСмотреть фотографии
15:44
В Волгограде женщина пострадала в столкновении маршрутки № 174 с NissanСмотреть фотографииCмотреть видео
15:38
В Волгоградской области простятся с бывшим директором детдома Таисией ШатравкойСмотреть фотографии
14:56
Мужчина и женщина пострадали в пожаре в Кировском районеСмотреть фотографии
14:25
Суд в Волгограде оштрафовал рэпера Yanix за пропаганду наркотиковСмотреть фотографии
14:24
В Волгограде маршрутка № 174 врезалась в иномарку на пр. ЛенинаСмотреть фотографииCмотреть видео
13:40
Что известно о самой массовой атаке беспилотников ВСУ на ВолгоградСмотреть фотографии
13:25
В Волгоградской области всё больше людей старше 55 лет осваивают ИИСмотреть фотографии
13:21
В Волгограде ДТП парализовало работу трамвайного маршрута №13Смотреть фотографии
12:51
Бочаров сделал ряд заявлений после теракта ВСУ в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:48
Миллион выплатят семье волгоградца, погибшего при ударе БПЛА по высоткеСмотреть фотографии
12:38
Ростовский суд продлил арест экс-замгубернатора ГончароваСмотреть фотографии
12:13
В Камышине 8 ноября перекроют дороги из-за массового крестного ходаСмотреть фотографии
11:39
«Спасибо, Петрович!» В память о Сергее Трофимове – слово редакцииСмотреть фотографии
11:26
В Волгограде пересчитают и восстановят пострадавшие после атаки БПЛА домаСмотреть фотографии
10:48
В Волгограде засняли жуткое ДТП с 13-летней школьницей на ул. ОполченскойСмотреть фотографииCмотреть видео
10:26
В Волгограде 12 человек заразились после укуса клещей опасной болезнью ЛаймаСмотреть фотографии
10:04
Учёные РАН предупредили волгоградцев о северных сияниях и экстремальном геоштормеСмотреть фотографии
09:33
Под Волгоградом осудят лихача, задавившего после линейки 7-летнюю школьницуСмотреть фотографии
09:26
9 самолетов задержаны в аэропорту Волгограда из-за атаки ВСУСмотреть фотографии
09:11
Глава волгоградского Союза журналистов: «Все признавали право Трофимова на критику»Смотреть фотографии
08:54
Минобороны: над Волгоградом и областью за ночь сбиты 49 БПЛАСмотреть фотографии
08:40
План «Ковер» сняли в аэропорту Волгограда после атаки ВСУСмотреть фотографии
08:18
Мэрия Волгограда озвучила первые итоги обследования атакованной БПЛА высоткиСмотреть фотографии
07:44
ПВР развернут в Волгограде после атаки БПЛА, ситуация на контроле силовиковСмотреть фотографии
06:55
Из-за атаки ВСУ аэропорт Волгограда закрылся на 9 часовСмотреть фотографии
 