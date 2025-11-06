



Печальная новость пришла в Новоаннинский район Волгоградской области. На 84-ом году жизни скончалась Таисия Антоновна Шатравка, бывший директор детского дома. Об этом сообщили в районной газете «Авангард».

Долгие годы Таисия Антоновна посвятила работе с детьми: работала учителем в школе, а с 1 февраля 1981-го до сентября 2002 года возглавляла Новоаннинский детский дом.



Таисия Антоновна Шатравка - отличник народного просвещения СССР, Отличник народного просвещения РСФСР, лауреат Государственной премии имени Луначарского, Заслуженный учитель школы Российской Федерации.



При Таисии Антоновне районный детский дом, нынешний центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, был капитально отремонтирован: построена новая котельная, проложены новые теплокоммуникации, переоборудованы баня, прачечная, гаражные мастерские.



Она была человеком с большим сердцем, многие воспитанники попали в хорошие семьи и построили успешную жизнь.



Простятся с Таисией Антоновной завтра, 7 ноября.



Фото Новоаннинский сегодня t.me (архив)

