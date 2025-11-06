



7 ноября на Землю обрушится основной удар от серии недавних вспышек на Солнце. По информации специалистов, уже 6 ноября до нашей планеты добралась первая волна солнечного вещества от периферийных выбросов, которая уже сейчас вызвала сильную 6-балльную магнитную бурю. Но в ближайшие сутки землянам предстоит пережить лобовой удар, который, по расчётам специалистов, спровоцирует сильнейшую за последние годы магнитную бурю экстремальной мощности.

— На данный момент, даже в ослабленном виде прогноз показывает на завтра бури уровня G3-G4, то есть от сильных до очень сильных. При пересчёте в течение дня этот диапазон с большой вероятностью переместится в интервал G4-G5, — говорится в сообщении ИКИ РАН.

При этом текущие расчёты пока что не учитывают сильнейший выброс, произошедший на Солнце этой ночью, что, скорее всего, заставит специалистов уже в ближайшие часы вновь ухудшить свой прогноз.

Отметим, в случае, если на нашу планету действительно обрушится геомагнитный шторм экстремальной силы, это может не только вызвать перебои в работе навигационных и коммуникационных сетей, но и повысит шансы технологических нарушений в работе электростанций. Кроме того, 9-балльная магнитная буря вызовет сильные северные сияния, которые будут видны в южных регионах России, в том числе и в Волгоградской области.