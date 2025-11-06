9 самолетов задержаны в аэропорту Волгограда из-за атаки ВСУ

В волгоградском аэропорту фиксируется массовая задержка авиарейсов. По данным электронного табло, отложены вылеты самолетов в Дубай, Анталью, Москву и Санкт-Петербург. Также задерживаются авиарейсы из Антальи, Астрахани, Санкт-Петербурга и два – из столицы.
Напомним, воздушная гавань города-героя не функционировала в штатном режиме с 22-20 ч. 5 ноября. Ограничения, введенные Росавиацией, действовали до 8-25 ч. 6 ноября.
Всего по данным Минобороны в регионе отразили атаку 49 БПЛА. К сожалению, без жертв не обошлось - погиб 48-летний житель высотки в Кировском районе. Зафиксированы возгорания в промзоне Красноармейского района. В Волгограде развернут ПВР.