5 ноября в Тракторозаводском районе Волгограда школьница пострадала в ДТП. Ранним утром девочка спешила на занятия и, дождавшись зелёного сигнала светофора, пыталась перебежать оживлённый перекрёсток ул. Ополченской вблизи остановки общественного транспорта «Кинотеатр Старт». Момент аварии засняла одна из камер личного видеонаблюдения.







- В 07:50 водитель, управляя автомашиной «ВАЗ-2110», напротив дома № 1 по ул. Батова совершил наезд на 13-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Судя по опубликованным кадрам, не только злополучная «Лада», но и другие водители также очень спешили по своим делам и не собирались пропускать пешеходов, рассчитывая, что никто из них не рискнёт приближаться к плотному потоку автомобилей-нарушителей.

Отметим, в результате аварии сильнейшим ударом школьница была отброшена в сторону. Впоследствии девочке потребовалась медицинская помощь. Она была госпитализирована в больницу.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области