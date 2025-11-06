Происшествия

В Волгограде засняли жуткое ДТП с 13-летней школьницей на ул. Ополченской

Происшествия 06.11.2025 10:48
0
06.11.2025 10:48


5 ноября в Тракторозаводском районе Волгограда школьница пострадала в ДТП. Ранним утром девочка спешила на занятия и, дождавшись зелёного сигнала светофора, пыталась перебежать оживлённый перекрёсток ул. Ополченской вблизи остановки общественного транспорта «Кинотеатр Старт». Момент аварии засняла одна из камер личного видеонаблюдения.



- В 07:50 водитель, управляя автомашиной «ВАЗ-2110», напротив дома № 1 по ул. Батова совершил наезд на 13-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Судя по опубликованным кадрам, не только злополучная «Лада», но и другие водители также очень спешили по своим делам и не собирались пропускать пешеходов, рассчитывая, что никто из них не рискнёт приближаться к плотному потоку автомобилей-нарушителей.

Отметим, в результате аварии сильнейшим ударом школьница была отброшена в сторону. Впоследствии девочке потребовалась медицинская помощь. Она была госпитализирована в больницу.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
06.11.2025 13:40
Происшествия 06.11.2025 13:40
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.11.2025 10:48
Происшествия 06.11.2025 10:48
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.11.2025 09:33
Происшествия 06.11.2025 09:33
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.11.2025 06:29
Происшествия 06.11.2025 06:29
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.11.2025 21:19
Происшествия 05.11.2025 21:19
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.11.2025 16:51
Происшествия 05.11.2025 16:51
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.11.2025 14:56
Происшествия 05.11.2025 14:56
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.11.2025 14:14
Происшествия 05.11.2025 14:14
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.11.2025 10:13
Происшествия 05.11.2025 10:13
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.11.2025 00:30
Происшествия 04.11.2025 00:30
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.11.2025 00:25
Происшествия 04.11.2025 00:25
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.11.2025 21:16
Происшествия 03.11.2025 21:16
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.11.2025 15:22
Происшествия 03.11.2025 15:22
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.11.2025 13:32
Происшествия 03.11.2025 13:32
Комментарии

0
Далее
Происшествия
03.11.2025 10:01
Происшествия 03.11.2025 10:01
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:40
Что известно о самой массовой атаке беспилотников ВСУ на ВолгоградСмотреть фотографии
13:25
В Волгоградской области всё больше людей старше 55 лет осваивают ИИСмотреть фотографии
13:21
В Волгограде ДТП парализовало работу трамвайного маршрута №13Смотреть фотографии
12:51
Бочаров сделал ряд заявлений после теракта ВСУ в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:48
Миллион выплатят семье волгоградца, погибшего при ударе БПЛА по высоткеСмотреть фотографии
12:38
Ростовский суд продлил арест экс-замгубернатора ГончароваСмотреть фотографии
12:13
В Камышине 8 ноября перекроют дороги из-за массового крестного ходаСмотреть фотографии
11:39
«Спасибо, Петрович!» В память о Сергее Трофимове – слово редакцииСмотреть фотографии
11:26
В Волгограде пересчитают и восстановят пострадавшие после атаки БПЛА домаСмотреть фотографии
10:48
В Волгограде засняли жуткое ДТП с 13-летней школьницей на ул. ОполченскойСмотреть фотографииCмотреть видео
10:26
В Волгограде 12 человек заразились после укуса клещей опасной болезнью ЛаймаСмотреть фотографии
10:04
Учёные РАН предупредили волгоградцев о северных сияниях и экстремальном геоштормеСмотреть фотографии
09:33
Под Волгоградом осудят лихача, задавившего после линейки 7-летнюю школьницуСмотреть фотографии
09:26
9 самолетов задержаны в аэропорту Волгограда из-за атаки ВСУСмотреть фотографии
09:11
Глава волгоградского Союза журналистов: «Все признавали право Трофимова на критику»Смотреть фотографии
08:54
Минобороны: над Волгоградом и областью за ночь сбиты 49 БПЛАСмотреть фотографии
08:40
План «Ковер» сняли в аэропорту Волгограда после атаки ВСУСмотреть фотографии
08:18
Мэрия Волгограда озвучила первые итоги обследования атакованной БПЛА высоткиСмотреть фотографии
07:44
ПВР развернут в Волгограде после атаки БПЛА, ситуация на контроле силовиковСмотреть фотографии
06:55
Из-за атаки ВСУ аэропорт Волгограда закрылся на 9 часовСмотреть фотографии
06:29
Перед попаданием БПЛА в высотку в Волгограде сбили два беспилотникаСмотреть фотографии
06:23
Основатель и бывший главред «Высоты 102» Сергей Трофимов скончался в ВолгоградеСмотреть фотографии
05:39
В Волгограде БПЛА врезался в высотку: погиб 48-летний мужчинаСмотреть фотографии
21:19
В Волжском ребенок получил ожоги из-за натяжного потолкаСмотреть фотографии
20:50
Мемориал памяти военным разведчикам открыли в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:38
Детские площадки в Средней Ахтубе отремонтируют по решению судаСмотреть фотографии
19:49
Удаление не поможет: переписки волгоградцев будут хранить три годаСмотреть фотографии
19:14
Волгоградский ботсад назвал дату проведения «Бала хризантем»Смотреть фотографии
18:43
Под Волгоградом 63-летнего москвича будут судить за ДТП с покалеченными детьмиСмотреть фотографии
17:49
«Это не мои действия. Это действия Буравлевой»: обвиняемый в убийстве Пак вспомнил детали страшного ДТПСмотреть фотографии
 