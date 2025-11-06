В Волгограде 12 человек заразились после укуса клещей опасной болезнью Лайма

В Волгоградской области с жалобами на укусы клещей за прошедший сезон обратилось свыше 1800 жителей региона. Как рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора, из общего числа зарегистрированных случаев 12 волгоградцев были заражены болезнью Лайма.

Также в эпидемический сезон было зарегистрировано 3 подтвержденных случая 3 случая Крымской геморрагической лихорадки (КГЛ). Общее число заболевших болезнью Лайма и КГЛ за сезон не превысило среднемноголетних значений.

Жителям региона напомнили, что с 1 марта 2025 года дезинфекция, дезинсекция и дератизация являются лицензируемыми видами деятельности. Хозяйствующие субъекты независимо от форм собственности, осуществляющие деятельность по оказанию данных услуг в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, обязаны получить такую лицензию.

Изображение сгенерировано ИИ