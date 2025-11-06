Под Волгоградом осудят лихача, задавившего после линейки 7-летнюю школьницу





В Иловлинском районе Волгоградской области следователи выдвинули обвинение водителю иномарки. Мужчина 1 сентября сбил на смерть 7-летнюю школьницу.

- 1 сентября 2025 года обвиняемый, управляя технически исправным автомобилем марки «Hyundai Getz», двигался по улице Ясеневая в хуторе Песчанка Иловлинского района. Выполняя маневр поворота на улицу Центральная, он нарушил правила дорожного движения, в результате чего допустил наезд на малолетнюю девочку 2017 года рождения, находившуюся на обочине проезжей части, — говорится в сообщении СУ СК России по региону.

Совершив преступление, мужчина даже не попытался помочь девочке, поспешив скрыться с места аварии. С тяжелейшими травмами школьница была госпитализирована в местную больницу, однако впоследствии, несмотря на все усилия врачей, она скончалась.

Отметим, замести все следы водителю так и не удалось. Мужчина был оперативно вычислен полицейскими. По итогу следствия ему предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. По этой статье лихачу грозит от 5 до 12 лет тюрьмы. В настоящее время все материалы уже переданы в районный суд.