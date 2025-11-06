В Камышине 8 ноября перекроют дороги из-за массового крестного хода

В Камышине Волгоградской области 8 ноября пройдет крестный ход, посвященный дню памяти небесного покровителя города Дмитрия Солунского. Из-за шествия, которое пройдет по центру города, временно будет ограничено движение автотранспорта, сообщили в администрации.

Проезд машин будет запрещен с 07:40 до 08:00 мск на площади Комсомольской, где находится памятник Дмитрию Солунскому и далее по ходу движения крестного хода: с 08:00 мск по правой полосе проезжей части дороги от пл. Комсомольской по ул. Некрасова, ул. Ленина, ул. Мира, ул. 22 Партсъезда с остановкой у строящейся часовни и у ДК «Текстильщик».

Справка.

Город Камышин носил до конца XVIII века имя Дмитриевск — в честь святого великомученика Димитрия Солунского, который считается небесным покровителем города. День памяти Святого отмечается 8 ноября. По преданию, Дмитрий Солунский спас Дмитриевск от татар, ослепил их воинов и велел не трогать город.

17-метровый памятник Дмитрию Солунскому открыли в Камышине 8 ноября 2013 года. Автором монумента является волгоградский скульптор, заслуженный художник России Сергей Щербаков. 4-метровая фигура Дмитрия Солунского поставлена на колонну-постамент высотой свыше 13 метров. Святой изображен в образе воина с мечом в одной руке, крестов в другой руке и нимбом над головой.