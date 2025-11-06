Суд в Волгограде оштрафовал рэпера Yanix за пропаганду наркотиков

Дзержинский районный суд Волгограда оштрафовал рэпера из Москвы Яниса Бадурова, выступающего под сценическим именем Yanix, за пропаганду наркотических средств, сообщили V102.RU в объединенной пресс-службы судов региона.

В материалах дела указывается, что 19 мая 2025 года правоохранительные органы в ходе мониторинга интернет-пространства на странице сервиса «Яндекс Музыка» выявили четыре композиции Бадурова, тексты которых содержат информацию об употреблении наркотического средства. Отмечается, что эти песни находятся в открытом доступе.

Лингвистическая экспертиза подтвердила опасения силовиков. В отношении рэп-исполнителя был составлен протокол об административном правонарушении.

Судом установлено, что в музыкальных произведениях рэпера имеются признаки пропаганды наркотического средства и распространение сведений о его незаконном способе потребления.

- Янис Бадуров признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ. Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 10 000 рублей, - говорится в сообщении.

Постановление суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.





