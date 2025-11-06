Общество

С журналистом Сергеем Трофимовым простятся в Волгограде 8 ноября

Общество 06.11.2025 16:06
0
06.11.2025 16:06


В Волгограде церемония прощания с журналистом, основателем ИА «Высота 102» Сергеем Трофимовым состоится 8 ноября, в субботу. Об этом информагентству сообщили родные Сергея Петровича. 

Траурная церемония прощания пройдет на Димитриевском кладбище в Дзержинском районе Волгограда – начало в 11:00 по адресу: улица Карла Либкнехта, 2 б. 

В 11:45 пройдет отпевание в храме сщмч. Иосифа Астраханского. После этого все желающие на организованных автобусах могут проехать на погребение на кладбище Дзержинского района – Моторное кладбище.  

Сергей Петрович Трофимов ушел из жизни 5 ноября в результате продолжительной болезни. 

Редакция ИА «Высота 102» выражает глубокие соболезнования членам семьи Сергея Петровича Трофимова, его друзьям и близким. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
06.11.2025 17:53
Общество 06.11.2025 17:53
Комментарии

0
Далее
Общество
06.11.2025 17:10
Общество 06.11.2025 17:10
Комментарии

0
Далее
Общество
06.11.2025 16:06
Общество 06.11.2025 16:06
Комментарии

0
Далее
Общество
06.11.2025 16:00
Общество 06.11.2025 16:00
Комментарии

0
Далее
Общество
06.11.2025 15:44
Общество 06.11.2025 15:44
Комментарии

0
Далее
Общество
06.11.2025 15:38
Общество 06.11.2025 15:38
Комментарии

0
Далее
Общество
06.11.2025 14:25
Общество 06.11.2025 14:25
Комментарии

0
Далее
Общество
06.11.2025 12:51
Общество 06.11.2025 12:51
Комментарии

0
Далее
Общество
06.11.2025 12:48
Общество 06.11.2025 12:48
Комментарии

0
Далее
Общество
06.11.2025 12:13
Общество 06.11.2025 12:13
Комментарии

0
Далее
Общество
06.11.2025 11:39
Общество 06.11.2025 11:39
Комментарии

0
Далее
Общество
06.11.2025 11:26
Общество 06.11.2025 11:26
Комментарии

0
Далее
Общество
06.11.2025 10:26
Общество 06.11.2025 10:26
Комментарии

0
Далее
Общество
06.11.2025 10:04
Общество 06.11.2025 10:04
Комментарии

0
Далее
Общество
06.11.2025 09:26
Общество 06.11.2025 09:26
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:53
Замминистра МВД РФ Кравченко выразил соболезнования в связи со смертью Сергея ТрофимоваСмотреть фотографии
17:41
СКР расследует атаку ВСУ на жилую высотку в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:52
В России оклады срочников предложили увеличить в три разаСмотреть фотографии
16:06
С журналистом Сергеем Трофимовым простятся в Волгограде 8 ноябряСмотреть фотографии
16:00
В Волгограде два комитета обладмина сливаются в одинСмотреть фотографии
15:44
В Волгограде женщина пострадала в столкновении маршрутки № 174 с NissanСмотреть фотографииCмотреть видео
15:38
В Волгоградской области простятся с бывшим директором детдома Таисией ШатравкойСмотреть фотографии
14:56
Мужчина и женщина пострадали в пожаре в Кировском районеСмотреть фотографии
14:25
Суд в Волгограде оштрафовал рэпера Yanix за пропаганду наркотиковСмотреть фотографии
14:24
В Волгограде маршрутка № 174 врезалась в иномарку на пр. ЛенинаСмотреть фотографииCмотреть видео
13:40
Что известно о самой массовой атаке беспилотников ВСУ на ВолгоградСмотреть фотографии
13:25
В Волгоградской области всё больше людей старше 55 лет осваивают ИИСмотреть фотографии
13:21
В Волгограде ДТП парализовало работу трамвайного маршрута №13Смотреть фотографии
12:51
Бочаров сделал ряд заявлений после теракта ВСУ в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:48
Миллион выплатят семье волгоградца, погибшего при ударе БПЛА по высоткеСмотреть фотографии
12:38
Ростовский суд продлил арест экс-замгубернатора ГончароваСмотреть фотографии
12:13
В Камышине 8 ноября перекроют дороги из-за массового крестного ходаСмотреть фотографии
11:39
«Спасибо, Петрович!» В память о Сергее Трофимове – слово редакцииСмотреть фотографии
11:26
В Волгограде пересчитают и восстановят пострадавшие после атаки БПЛА домаСмотреть фотографии
10:48
В Волгограде засняли жуткое ДТП с 13-летней школьницей на ул. ОполченскойСмотреть фотографииCмотреть видео
10:26
В Волгограде 12 человек заразились после укуса клещей опасной болезнью ЛаймаСмотреть фотографии
10:04
Учёные РАН предупредили волгоградцев о северных сияниях и экстремальном геоштормеСмотреть фотографии
09:33
Под Волгоградом осудят лихача, задавившего после линейки 7-летнюю школьницуСмотреть фотографии
09:26
9 самолетов задержаны в аэропорту Волгограда из-за атаки ВСУСмотреть фотографии
09:11
Глава волгоградского Союза журналистов: «Все признавали право Трофимова на критику»Смотреть фотографии
08:54
Минобороны: над Волгоградом и областью за ночь сбиты 49 БПЛАСмотреть фотографии
08:40
План «Ковер» сняли в аэропорту Волгограда после атаки ВСУСмотреть фотографии
08:18
Мэрия Волгограда озвучила первые итоги обследования атакованной БПЛА высоткиСмотреть фотографии
07:44
ПВР развернут в Волгограде после атаки БПЛА, ситуация на контроле силовиковСмотреть фотографии
06:55
Из-за атаки ВСУ аэропорт Волгограда закрылся на 9 часовСмотреть фотографии
 