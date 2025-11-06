С журналистом Сергеем Трофимовым простятся в Волгограде 8 ноября

В Волгограде церемония прощания с журналистом, основателем ИА «Высота 102» Сергеем Трофимовым состоится 8 ноября, в субботу. Об этом информагентству сообщили родные Сергея Петровича.
Траурная церемония прощания пройдет на Димитриевском кладбище в Дзержинском районе Волгограда – начало в 11:00 по адресу: улица Карла Либкнехта, 2 б.
В 11:45 пройдет отпевание в храме сщмч. Иосифа Астраханского. После этого все желающие на организованных автобусах могут проехать на погребение на кладбище Дзержинского района – Моторное кладбище.
Сергей Петрович Трофимов ушел из жизни 5 ноября в результате продолжительной болезни.
Редакция ИА «Высота 102» выражает глубокие соболезнования членам семьи Сергея Петровича Трофимова, его друзьям и близким.