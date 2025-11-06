В Волгограде женщина пострадала в столкновении маршрутки № 174 с Nissan





В Госавтоинспекции рассказали подробности столкновения межмуниципальной маршрутки № 174 с иномаркой в Центральном районе Волгограда. По информации правоохранителей, в результате аварии пострадала пассажирка микроавтобуса. Момент ДТП на перекрёстке пр. Ленина и ул. 7-й Гвардейской засняла одна из камер уличного наблюдения.





- В 11:20 на пересечении ул. 7-й Гвардейской и пр. им. В.И. Ленина произошло столкновение автомобилей «ГАЗель» и Nissan. В результате ДТП пассажирка автомобиля «ГАЗель» доставлена в медучреждение, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, судя по опубликованным кадрам, водитель рейсового автобуса отчаянно пытался проскочить перекрёсток на запрещающий сигнал светофора, чем и спровоцировал столкновение с иномаркой.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области