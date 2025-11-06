Замминистра МВД РФ Кравченко выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Трофимова

Заместитель министра внутренних дел Российской Федерации генерал-полковник полиции Александр Кравченко выразил соболезнования в связи со смертью журналиста Сергея Трофимова. Телеграмма со словами поддержки в адрес родных и близких за подписью замминистра МВД поступила в редакцию ИА «Высота 102», основателем которого был Сергей Петрович.

Текст телеграммы:



«С прискорбием узнал о том, что ушел из жизни основатель ИА «Высота 102» и бывший главный редактор информагентства Трофимов Сергей Петрович.

Больше 10 лет я был лично знаком с ним. Он действительно был профессионалом своего дела и очень порядочным человеком.

Благодаря его позиции, между ГУМВД России по Волгоградской области и редакцией ИА «Высота 102» были выстроены конструктивные и дружеские отношения.

На ИА «Высота 102» поднимались проблемные вопросы работы полиции, в том числе высказывались критические замечания, на которые руководство ГУ оперативно реагировало.

Со стороны редакции явно прослеживались желания сделать работу полиции более открытой для граждан. Мы в свою очередь не скрывали от журналистов своих проблем и через редакцию честно об этом говорили.

Очень хочется, чтобы в Волгоградской области было побольше таких журналистов, организаторов и порядочных людей, беззаветно преданных нашей Родине и журналистскому делу. Сегодня они крайне необходимы.

Выражаю искренние соболезнования родным Сергея Петровича и сотрудникам редакции ИА «Высота 102» – как бывшим, так и действующим, и пожелания: так же относиться к своему делу, как это делал Сергей Петрович! Царствие ему Небесное».





Фото: МВД России

