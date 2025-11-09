Спорт

«Ротор» победил «Шинник» на «Волгоград Арене» - 3:0

«Ротор» сегодня, 9 ноября, на «Волгоград Арене» со счетом 3:0 обыграл ярославский «Шинник». В первом тайме команды не смогли открыть счет и закончили его нулевой ничьей. Но во втором «Ротор» показал себя во всей красе. Первый гол в ворота гостей на 52-й минуте забил Андрей Семенов. Вышедший на замену Илья Сафронов удачно реализовал пенальти, увеличив счет до 2:0.

Прекрасную традицию вслед за Ильей продолжил Глеб Шильников. Он забил третий гол через несколько минут после того, как появился на поле.

Болельщики, количество которых на сегодняшнем матче составило 14048 человек, с восторгом отреагировали на победу «Ротора» - зрители не хотели расходиться, скандируя речевки. На стадионе стоял радостный гул. Футболисты волгоградского клуба по традиции поблагодарили болельщиков за сумасшедшую поддержку.


