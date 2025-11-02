9 летевших на энергообъекты БПЛА сбили в Волгоградской области

В Волгоградской области ночью 2 ноября силы ПВО сбили 9 украинских беспилотников. По данным Минобороны, всего в регионах России перехватили и уничтожили 164 БПЛА. Помимо волгоградского региона, были сбиты:
39 – над акваторией Черного моря,
32 – над территорией Краснодарского края,
26 – над территорией Республики Крым,
20 – над территорией Брянской области,
9 – над территорией Ростовской области,
9 – над территорией Орловской области,
6 – над территорией Липецкой области,
5 – над территорией Воронежской области,
3 – над акваторией Азовского моря,
2 – над территорией Белгородской области,
2 – над территорией Курской области,
2 – над территорией Тульской области.
Ранее губернатор Волгоградской области сообщил об отражении массированной атаки беспилотников на энергообъекты региона. Пострадавших и повреждений нет.