Почетный гражданин Волжского Геннадий Филимонов скончался на 86-м году





Геннадий Филимонов ушел из жизни на 86-м году после продолжительной болезни. Некролог опубликовала администрация Волжского Волгоградской области.

Имя Геннадия Филимонова неразрывно связано с развитием исполнительной власти, ветеранского движения и становлением казачества в городе, рассказали в мэрии городского округа.

С 1964 года Геннадий Филимонов работал на волжских заводах, пройдя путь от аппаратчика до замначальника цеха. Также трудился в должности заместителя главы городской администрации, а позже стал помощником губернатора Волгоградской области.



В 2005-2007 годах Геннадий Филимонов возглавлял Общественную палату Волжского, с 2007 по 2015 годы был председателем городского Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. На протяжении 13 лет руководил клубом ветеранов муниципальной исполнительной власти, созданным по его инициативе.



С 2015 года являлся помощником главы Волжского Игоря Воронина по работе с общественностью. За свой многолетний труд и вклад в развитие города был удостоен звания Почетного гражданина.



Администрация Волжского выразила соболезнования родным и близким Геннадия Тимофеевича. Дата прощания с почетным гражданином города еще не определена.



Фото администрации Волжского



Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!