Волгоградцы делятся «тайными» местами с работающим интернетом





Вот уже более 10 дней жители Волгограда вынуждены жить без мобильного интернета. При этом, как выяснилось, «уличный» интернет все-таки можно найти в некоторых районах города. Так, по наблюдениям жителей, более-менее стабильно соединение в Ворошиловском, Советском районах и на Спартановке. Совсем «мертвый» интернет в Красноармейском, Центральном и Дзержинском районах города. Не обошли эти проблемы и Волжский – если едешь через весь город, то местами смартфоны «оживают». При этом, по словам волгоградцев, интернет появляется при выезде в область.

Проблемы с мобильным интернетом доставляют немало неудобств волгоградцам.



- Несколько дней уже не могу активировать скидочную карту в супермаркете, - жалуется один из читателей информагентства. – Все скидки в пролете.



- Обещали, что будет работать банковское приложение – все лежит, - делится волгоградка Наталья.

Неработающий интернет приводит также к проблемам с вызовом такси и оплатой товаров в небольших лавках без собственного WI-FI. При этом горожане обратили внимание, что в судах с этим проблем нет.



Ранее волгоградцы жаловались также на невозможность оплатить на месте платную парковку. Инструкции, как это сделать, опубликованы здесь.



К слову, горожане начали активно требовать от мобильных операторов скидки из-за отсутствия интернета. В компаниях идут навстречу пользователям, предоставляя скидки от 10 до 30%.



Ранее в РКН заявляли, что частично ограничивают работу зарубежных мессенджеров на юге России для противодействия преступникам. Тем не менее зайти на разрешенные сайты со смартфонов в Волгограде также проблематично. Отчаявшиеся волгоградцы даже пожаловались на эту проблему главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной, которая разделила их возмущение.



