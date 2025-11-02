Общество

Волгоградским потребителям за 9 месяцев вернули 14 млн

Общество 02.11.2025 15:09
0
Порядка 3 тысяч жителей волгоградского региона в январе-сентябре 2025 года получили консультации специалистов по защите прав потребителей в администрациях муниципальных образований. Юристы помогли гражданам составить 564 претензии, а также 51 исковое заявление, рассказали в комитете промышленной политики, торголи и ТЭК Волгоградской области.

За 9 месяцев 2025 года в досудебном порядке потребителям региона был возмещен материальный ущерб и выплачены неустойки на сумму порядка 11,2 млн рублей. Сумма взысканных по решению суда денежных средств с хозяйствующих субъектов составила 2,8 млн рублей. Чаще всего жители региона обращались к специалистам по вопросам продажи товаров народного потребления — в этой сфере поступило 2425 заявления (76,1% от общего числа), по вопросам качества услуг ЖКХ — 232 обращения (7,3%), бытовых услуг — 111 (3,5%).


