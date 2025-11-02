Волгоградстат подсчитал количество жителей





Численность постоянно проживающего населения в Волгоградской области на 1 января 2025 года составила 2 миллиона 434 тысячи человек. В регионе насчитывается более ста национальных групп. Большинство из них составляют русские, далее следуют казахи, армяне, татары, азербайджанцы, чеченцы и другие. Такие данные опубликовал Волгоградстат перед Днем единства, который отмечается в России 4 ноября.

Праздник был установлен в конце 2004 года по инициативе межрелигиозного совета России, а впервые отмечался 4 ноября 2005 года.



Дату установили в честь событий 1612 года, когда народное ополчение под предводительством нижегородского купца Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. С победой над иностранными оккупантами пришел конец эпохи Смутного времени – кризиса власти и российской государственности.





