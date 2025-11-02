Общество

Военные отразили атаку БПЛА на энергообъекты в Волгоградской области

Общество 02.11.2025 06:58
0
02.11.2025 06:58


Андрей Бочаров прокомментировал ситуацию в регионе после снятии режима беспилотной опасности.

- Силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации отражена массированная атака беспилотных летательных аппаратов на объекты энергетической инфраструктуры Волгоградской области. Повреждений и пострадавших нет, - заявил губернатор Волгоградской области.

Напомним, в Волгограде с вечера 1 ноября до утра 2 ноября действовал режим беспилотной опасности. На восемь часов прекращал работу и волгоградский аэропорт из-за введенных ограничений на прием и выпуск самолетов. На утро 2 ноября наблюдались многочасовые задержки пяти авиарейсов.


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
02.11.2025 10:17
Общество 02.11.2025 10:17
Комментарии

0
Далее
Общество
02.11.2025 09:47
Общество 02.11.2025 09:47
Комментарии

0
Далее
Общество
02.11.2025 08:30
Общество 02.11.2025 08:30
Комментарии

0
Далее
Общество
02.11.2025 07:51
Общество 02.11.2025 07:51
Комментарии

0
Далее
Общество
02.11.2025 06:58
Общество 02.11.2025 06:58
Комментарии

0
Далее
Общество
02.11.2025 06:43
Общество 02.11.2025 06:43
Комментарии

0
Далее
Общество
02.11.2025 06:18
Общество 02.11.2025 06:18
Комментарии

0
Далее
Общество
02.11.2025 06:08
Общество 02.11.2025 06:08
Комментарии

0
Далее
Общество
01.11.2025 22:33
Общество 01.11.2025 22:33
Комментарии

0
Далее
Общество
01.11.2025 21:10
Общество 01.11.2025 21:10
Комментарии

0
Далее
Общество
01.11.2025 20:31
Общество 01.11.2025 20:31
Комментарии

0
Далее
Общество
01.11.2025 20:21
Общество 01.11.2025 20:21
Комментарии

0
Далее
Общество
01.11.2025 18:54
Общество 01.11.2025 18:54
Комментарии

0
Далее
Общество
01.11.2025 18:49
Общество 01.11.2025 18:49
Комментарии

0
Далее
Общество
01.11.2025 18:06
Общество 01.11.2025 18:06
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

10:44
За пять минут тоже платить? Отвечаем на самые популярные вопросы о платных парковках ВолгоградаСмотреть фотографии
10:17
Почетный гражданин Волжского Геннадий Филимонов скончался на 86-м годуСмотреть фотографии
09:47
Половина волгоградцев привилась от гриппаСмотреть фотографии
09:31
Волгоградец сгорел в доме из-за неисправного обогревателяСмотреть фотографии
09:00
15-летняя девочка угнала «шестерку» в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:30
9 летевших на энергообъекты БПЛА сбили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:51
Заморозки до -5 и гололед обещают в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:58
Военные отразили атаку БПЛА на энергообъекты в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:43
Волгоградстат подсчитал количество жителейСмотреть фотографии
06:18
Рейсы из Антальи и Дубая на много часов задержаны в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
06:08
Росавиация открыла аэропорт Волгограда после 8-часового запретаСмотреть фотографии
22:33
Росавиация закрыла небо над Волгоградом, объявлена беспилотная опасностьСмотреть фотографии
21:28
Слушания по делу Шыхалиева назначили на конец ноября в КраснодареСмотреть фотографии
21:10
Серия вспышек на Солнце обеспечит головную боль волгоградцамСмотреть фотографии
20:31
Селян под Волгоградом 6 ноября оставят без телепередачСмотреть фотографии
20:21
135 лет с чистой водой: в Волгограде чествуют лучших сотрудников ВодоканалаСмотреть фотографии
19:49
Олигарха Качуровского приговорили к трем с половиной годам «строгача»Смотреть фотографии
19:14
«Ротор» в Волгограде сыграет с тульским «Арсеналом»Смотреть фотографии
18:54
«Привезли прицеп мусора»: жителям Палласовки навалили кучу после просьб об ощебенении улицыСмотреть фотографии
18:49
День народного единства в городах и селах Волгоградской области: полная программаСмотреть фотографии
18:06
Автограф-сессия со звездами кино Иваном Жвакиным и Владом Терских прошла в ВолжскомСмотреть фотографии
17:34
«Внезапно стало плохо»: 70-летняя водитель трамвая умерла на рабочем месте в ВолжскомСмотреть фотографии
16:34
«Рад, что прославлю город-герой»: школьники России будут слушать песню волгоградца вместо звонковСмотреть фотографии
16:16
Участника СВО с позывным «Дисней» похоронили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:03
Сроки индексации тарифов на электричество перенесли в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:41
В Урюпинске высадили Аллею Единства из молодых яблоньСмотреть фотографии
15:36
Суд рассмотрит дело о смертельной прогулке на катере в Волгоградском водохранилищеСмотреть фотографии
15:11
Волгоградским железнодорожникам проиндексируют зарплаты на 5,12%Смотреть фотографии
14:56
В Котово детсад второй день остается без теплаСмотреть фотографии
14:11
В ЛНР Кириенко показали отстроенную волгоградцами площадь Героев СталинградаСмотреть фотографииCмотреть видео
 