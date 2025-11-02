Военные отразили атаку БПЛА на энергообъекты в Волгоградской области

Андрей Бочаров прокомментировал ситуацию в регионе после снятии режима беспилотной опасности.
- Силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации отражена массированная атака беспилотных летательных аппаратов на объекты энергетической инфраструктуры Волгоградской области. Повреждений и пострадавших нет, - заявил губернатор Волгоградской области.
Напомним, в Волгограде с вечера 1 ноября до утра 2 ноября действовал режим беспилотной опасности. На восемь часов прекращал работу и волгоградский аэропорт из-за введенных ограничений на прием и выпуск самолетов. На утро 2 ноября наблюдались многочасовые задержки пяти авиарейсов.