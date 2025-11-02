Росавиация открыла аэропорт Волгограда после 8-часового запрета

Общество 02.11.2025 06:08
Росавиация разрешила прием и выпуск самолетов в аэропорту Волгоград после 8-часов запрета. По данным федерального ведомства, воздушная гавань города-героя была закрыта в 21-55 ч. 1 ноября. Ограничения сняли в 6-01 ч. 2 ноября. В регионе также всю ночь действовал режим беспилотной опасности.
