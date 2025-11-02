Рейсы из Антальи и Дубая на много часов задержаны в аэропорту Волгограда





В волгоградском аэропорту наблюдаются задержки пяти авиарейсов. По данным электронного табло, почти на 20 часов позже приземлится в Волгограде самолет из Дубая – вместо 22.10 ч 1 ноября в 18.00 ч. 2 ноября. Почти на столько же часов изменено время прилета борта из Москвы.

Также перенесен прилет самолета из Антальи – с 1.10 ч. 2 ноября на 11 ч.

Соответственно, сместилось и время вылетов авиарейсов в этих направлениях из Волгограда. Напомним, в аэропорту Волгограда накануне, 1 ноября, в 21-55 ч. были введены ограничения на полеты. Запрет был снят 2 ноября в 6-01 ч.

