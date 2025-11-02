Половина волгоградцев привилась от гриппа

Более 1 млн 292 тыс. жителей Волгоградской области, в числе которых свыше 319 тыс. детей, уже сделали прививки от гриппа. Вакцинацию прошли более 572 тыс. жителей Волгограда, 155,7 тыс. жителей Волжского, 564,4 тыс. человек, проживающих в районах области. По данным облздрава, для вакцинации взрослого населения применяются российские препараты «Совигрипп», «Флю-М», «Гриппол плюс», включающие актуальные штаммы вирусов текущего эпидемического сезона, малышам и беременным вводится четырехвалентная вакцина «Ультрикс Квадри».
Прививочные бригады выезжают также в трудовые коллективы и отдаленные населенные пункты, к маломобильным пациентам.
Напомним, глава региона Андрей Бочаров привился от гриппа еще в сентябре.